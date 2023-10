Coincidência evolutiva: como o morcego Barbastelle se tornou um caçador especialista

Um novo estudo desafia a crença de longa data de uma corrida armamentista evolutiva entre morcegos e insetos. O biólogo Lasse Jakobsen, da Universidade do Sul da Dinamarca, e a sua equipa questionam porque é que alguns morcegos, como o morcego barbastelle, são significativamente mais silenciosos do que outros quando caçam insectos voadores. Em vez de ver isto como uma adaptação à corrida armamentista, os investigadores propõem que a estratégia de caça única do morcego barbastelle é uma coincidência evolutiva que lhe permitiu tornar-se um caçador especialista.

No estudo, Jakobsen e seus colegas observaram que a maioria dos parentes próximos do barbastelle são morcegos coletores, que comem insetos que ficam em superfícies como folhas e galhos. Esses morcegos são muito mais silenciosos do que os morcegos falcoeiros que pegam insetos no ar. Esta observação levou os pesquisadores a sugerir que o ancestral do barbastelle era provavelmente um morcego coletor, e que sua capacidade de caçar insetos voadores evoluiu independentemente da teoria da corrida armamentista.

Segundo Jakobsen, o reduzido volume de chamadas do barbastelle não é uma adaptação intencional. Em vez disso, é uma limitação morfológica herdada dos seus ancestrais morcegos, que emitem sons pelo nariz, resultando em cantos mais baixos. O barbastelle simplesmente não consegue produzir gritos mais altos. Por sorte, essa limitação permitiu que o morcego ocupasse um nicho onde caça insetos voadores noturnos, hábeis em evitar outros morcegos, mas que não conseguem ouvir os chamados de baixa amplitude do barbastelle.

Este estudo desafia a ideia predominante de que a estratégia de caça do barbastelle é uma resposta à audição dos insetos. Em vez disso, sugere que o barbastelle caiu num nicho ecológico especializado devido às suas limitações morfológicas, beneficiando da sua técnica de caça excepcionalmente silenciosa.

Esta pesquisa lança uma nova luz sobre os processos evolutivos que impulsionam as interações predador-presa. Destaca a complexidade das relações ecológicas e os diversos caminhos que as espécies podem seguir para explorar nichos ecológicos. Embora a teoria da corrida armamentista permaneça relevante para muitas interações predador-presa, o caso do morcego barbastelle enfatiza o papel do acaso e da coincidência na formação da diversidade da vida na Terra.

-

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

P: Qual é a hipótese da corrida armamentista entre morcegos e insetos?

R: A hipótese da corrida armamentista sugere que morcegos e insetos evoluem em resposta às estratégias de caça e fuga uns dos outros, tentando continuamente enganar uns aos outros.

P: Por que os morcegos barbastelle são mais silenciosos do que os outros morcegos?

R: Os morcegos Barbastelle são mais silenciosos devido a uma limitação morfológica herdada de seus ancestrais morcegos coletores. Eles emitem som pelo nariz, resultando em um volume de chamada mais baixo.

P: Os morcegos barbastelle são resultado de uma adaptação à corrida armamentista?

R: O novo estudo desafia a ideia de que a estratégia de caça do morcego barbastelle é uma resposta a uma corrida armamentista com insetos. Em vez disso, propõe que o baixo volume de vocalização do morcego é uma coincidência evolutiva que lhe permitiu ocupar um nicho ecológico especializado.

P: O que é um morcego coletor?

R: Os morcegos respigadores são morcegos que pegam insetos que estão pousados ​​em superfícies como folhas e galhos, em vez de caçá-los durante o vôo.

P: Como os morcegos barbastelle caçam insetos voadores se são mais silenciosos que os outros morcegos?

R: Os morcegos Barbastelle caçam insetos voadores que não conseguem ouvir seus chamados de baixa amplitude. Esses insetos são hábeis em evitar outros morcegos, mas são incapazes de detectar a técnica de caça única do barbastelle.