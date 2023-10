Os humanos superam os robôs nos desafios do trabalho em equipe? Novo estudo mostra a importância da colaboração

Um estudo inovador conduzido por Ph.D. estudantes da Universidade de Newcastle lançaram luz sobre a dinâmica entre humanos e robôs em tarefas baseadas em equipe. O estudo se concentrou em comparar o desempenho de equipes compostas por jogadores humanos e de IA com equipes compostas apenas por jogadores humanos. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as capacidades de trabalho em equipe de humanos e robôs em um desafio baseado em computador semelhante ao popular jogo de arcade Pong.

Os resultados do estudo revelaram que as equipes humanas superaram as equipes com jogadores robôs. Observou-se que os jogadores humanos exibiram uma intuição superior, permitindo-lhes compreender as ações do seu parceiro e fazer ajustes para melhorar o desempenho da equipe. Por outro lado, as equipes com um jogador robô pareciam não ter essa vantagem competitiva, destacando a importância da intuição humana e da adaptabilidade em ambientes colaborativos.

O que é particularmente intrigante é que o estudo também explorou se as equipes tiveram melhor desempenho quando colaboravam ou competiam entre si. Surpreendentemente, descobriu-se que as equipes que jogam de forma colaborativa superam as equipes envolvidas em jogos competitivos. Esta descoberta desafia a crença comum de que a competição melhora o desempenho e destaca os benefícios significativos da cooperação e da sinergia na obtenção de resultados de equipa bem-sucedidos.

A pesquisa conduzida pelo Ph.D. os alunos Laiton Hedley e Murray Bennett do Newcastle Cognition Lab da Escola de Ciências Psicológicas da Universidade de Newcastle contribuem para o campo da psicologia cognitiva. Com foco na compreensão de como funciona o cérebro humano, a psicologia cognitiva investiga processos como pensar, lembrar e aprender.

Este estudo inovador, publicado na revista Topics in Cognitive Science, fornece informações valiosas sobre as habilidades de trabalho em equipe de humanos e robôs. Ao enfatizar a importância da colaboração em detrimento da competição, a investigação incentiva a exploração de novas abordagens para melhorar o desempenho da equipa e otimizar as interações entre humanos e IA.

Fonte:

Murray S. Bennett et al, Desempenho Humano em Equipes Homem-Máquina Competitivas e Colaborativas, Tópicos em Ciência Cognitiva (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Fonte: Universidade de Newcastle