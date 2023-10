Explorando a Lua com a Câmera Lunar Universal Portátil (HULC)

Uma nova era de exploração lunar está no horizonte, à medida que os astronautas se preparam para futuras missões Artemis à Lua. Um dos avanços mais significativos em seu kit de ferramentas é a Câmera Lunar Universal Portátil (HULC). Esta câmera de última geração é uma atualização notável das câmeras Hasselblad 500EL modificadas que foram usadas pelos astronautas durante as missões Apollo.

Para garantir a prontidão do HULC para a exploração lunar, foram realizados testes rigorosos em Lanzarote, Espanha, uma região com paisagens que se assemelham muito às encontradas na Lua. Cientistas, especialmente treinados para a exploração lunar, levaram a câmera em viagens de campo geológicas, catalogando suas descobertas em um Livro de Campo Eletrônico. Os instrutores puderam acompanhar seu progresso em tempo real por meio de transmissões de voz e vídeo.

O HULC é equipado com peças de câmera prontas para uso que oferecem maior sensibilidade à luz e lentes de última geração. Embora a Lua apresente sombras fortes e regiões elevadas brilhantes, particularmente em torno do pólo sul, o design do HULC leva em conta estas condições extremas de iluminação. Sem atmosfera para regular a temperatura, os ambientes lunares sofrem flutuações drásticas, com temperaturas subindo até 120°C durante o dia e caindo para -200°C à noite. As câmeras HULC foram construídas para suportar essas temperaturas extremas, apresentando uma manta protetora adicional para proteção térmica e contra poeira.

Para replicar as condições esperadas enfrentadas pelos fotógrafos lunares, os candidatos a astronautas testaram a câmera HULC em plena luz do dia e dentro de cavernas vulcânicas para simular as noites lunares. A câmera precisava ser operada facilmente com luvas grossas de proteção, resultando na configuração de botões fáceis de usar. O líder da NASA para a câmera HULC, Jeremy Myers, enfatizou a importância da intuitividade, afirmando que “a câmera deve ser fácil de usar”, pois é apenas uma das muitas ferramentas que os astronautas usarão na Lua.

Além de capturar detalhes em close-up de rochas e fotos em grande angular da paisagem lunar, os engenheiros estão se esforçando para criar uma câmera que possa suportar a perigosa poeira lunar. Essa poeira, composta por partículas finas e abrasivas, representa um risco tanto para o pessoal quanto para o equipamento. O design do HULC continuará a evoluir, com uma versão futura prevista para testes a bordo da Estação Espacial Internacional.

Perguntas frequentes

O que é a câmera HULC?

A Câmera Lunar Universal Portátil (HULC) é uma câmera de última geração projetada para astronautas em futuras missões Artemis à Lua. É uma atualização significativa das câmeras usadas durante as missões Apollo.

O que torna a câmera HULC diferente?

A câmera HULC incorpora peças prontas para uso com sensibilidade à luz aprimorada e lentes avançadas. Ele foi projetado para suportar variações extremas de temperatura e condições severas de iluminação dos ambientes lunares.

Como a câmera HULC foi testada?

A câmera HULC passou por testes rigorosos em Lanzarote, na Espanha, que possui paisagens que lembram o ambiente lunar. Cientistas, treinados na exploração lunar, usaram a câmera durante viagens de campo geológicas e catalogaram suas descobertas em um Livro de Campo Eletrônico.

Que desafios a câmera HULC aborda?

A câmera HULC aborda os desafios das variações extremas de temperatura e da poeira lunar. Ele foi projetado para suportar temperaturas que chegam a 120°C durante o dia e -200°C à noite, ao mesmo tempo que fornece medidas de proteção adicionais contra poeira.

Quais são os planos futuros para a câmera HULC?

Os engenheiros continuarão a refinar o design da câmera HULC, com uma versão planejada para testes a bordo da Estação Espacial Internacional. O objetivo final é fornecer aos astronautas uma ferramenta confiável e fácil de usar para a exploração lunar.