Dois satélites de última geração lançados para aprimorar a observação da Terra e a tecnologia espacial

A Agência Espacial Europeia informou o lançamento bem sucedido de dois satélites de última geração, THEOS-2 e Triton, que irão melhorar consideravelmente as nossas capacidades de observação da Terra e avançar a tecnologia espacial. Além destes satélites principais, um conjunto de satélites secundários, incluindo CubeSats inovadores, também foi implantado durante a mesma missão, expandindo ainda mais a nossa compreensão do nosso planeta e muito mais.

THEOS-2, ou satélite Tailândia Earth Observation System-2, é um esforço colaborativo entre a Airbus e a Agência de Desenvolvimento de Geoinformática e Tecnologia Espacial da Tailândia. Este satélite de observação, o maior dos dois da sua série, desempenhará um papel crucial no fornecimento de informações vitais ao Ministério da Agricultura da Tailândia. Fornecerá dados sobre recursos hídricos, padrões climáticos e uso da terra, permitindo decisões informadas de planeamento e gestão para o sector agrícola do país.

Triton, anteriormente conhecido como FORMOSAT-7R, representa um marco significativo para a Agência Espacial de Taiwan (TASA). Este satélite se concentrará na coleta de sinais que refletem na superfície do mar para calcular os campos de vento sobre os oceanos do mundo. Os dados recolhidos serão partilhados com a Administração Meteorológica Central de Taiwan, contribuindo grandemente para a precisão das previsões da intensidade dos tufões e para a previsão das suas trajetórias.

Tanto o THEOS-2 quanto o Triton foram implantados em órbitas sincronizadas com o Sol, garantindo que passem consistentemente sobre os mesmos locais da Terra, nos mesmos horários todos os dias. Este posicionamento permite observações precisas e confiáveis ​​ao longo do tempo, fornecendo informações valiosas para diversas aplicações.

A missão de lançamento utilizou o veículo de lançamento Vega da ESA, conhecido pela sua capacidade de colocar satélites de tamanho médio em órbitas polares baixas da Terra. Juntamente com os satélites principais, dez satélites secundários menores foram programados para implantação. A confirmação foi recebida para oito desses satélites, com os dois restantes aguardando confirmação.

Esses satélites secundários incluem o Proba-V Companion CubeSat, que realizará observações globais da vegetação para contribuir com dados valiosos para a cobertura do solo e análise da vegetação. O CubeSat PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) demonstrará sua capacidade de medir o gelo marinho e outros parâmetros usando sinais do sistema de navegação global que refletem na Terra.

Além disso, os CubeSats ∑yndeo-1 e ∑yndeo-2 carregam tecnologias inovadoras, como um jet pack de plasma e um instrumento magnético ultrassensível. Estes satélites são cruciais para testar tecnologias espaciais de última geração, algumas das quais serão utilizadas na futura constelação LISA da ESA para detecção de ondas gravitacionais.

Além disso, a contribuição da Estónia para a missão é o satélite ESTCube-2, um satélite do tamanho de uma caixa de sapatos que irá estudar a vegetação estónia e realizar testes em órbita de uma corda de 'vela electrónica' para reduzir os detritos espaciais. Finalmente, os Sistemas Avançados de Nanossatélites para Pesquisa de Observação da Terra (ANSER) consistem em três CubeSats que trabalham juntos para fornecer informações valiosas sobre o conteúdo dos corpos d'água, incluindo os níveis de poluição e a presença de microrganismos nocivos.

Estes satélites recém-lançados representam um avanço significativo na nossa capacidade de monitorizar vários aspectos da Terra, desde o planeamento agrícola na Tailândia até à previsão de tufões em Taiwan e testes de tecnologia de ponta no espaço. À medida que estes satélites iniciam as suas missões, eles prometem expandir a nossa compreensão do nosso planeta e do universo além.

Definições:

1. CubeSat: Um pequeno satélite com design em forma de cubo que normalmente mede 10 centímetros de cada lado.

2. Órbita sincronizada com o Sol: Uma órbita na qual um satélite passa sobre os mesmos pontos da Terra na mesma hora solar local, geralmente permitindo condições de observação consistentes.

3. Onda gravitacional: Uma perturbação na estrutura do espaço-tempo causada pela aceleração de corpos celestes massivos, como a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons.

Fontes:

– A Agência Espacial Europeia. (Nenhum URL disponível)

–Airbus

– Agência de Desenvolvimento de Geoinformática e Tecnologia Espacial da Tailândia

– Agência Espacial de Taiwan