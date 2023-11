A jornada dos CubeSats: novo método testado para pouso em asteróide

Daqui a um ano, a Agência Espacial Europeia (ESA) deverá lançar a missão Hera, que será a segunda nave espacial humana a explorar o asteróide Didymos. Embora a missão DART da NASA tenha colidido anteriormente com a lua Dimorphos de Didymos, Hera pretende investigar a cratera de impacto deixada para trás e lançar luz sobre a defesa planetária contra asteróides.

Como parte do programa de Defesa Planetária da ESA, a missão principal de Hera é estudar os efeitos da missão DART em Dimorphos e Didymos, ajudando os cientistas a aprender mais sobre como impedir potenciais ameaças de asteróides à Terra. Além disso, Hera serve como uma missão de demonstração de tecnologia, introduzindo um método de pouso exclusivo conhecido como Robust Ballistic Landings.

Aterrissar em um asteróide giratório com gravidade mínima apresenta vários desafios. CubeSats, Milani e Juventus, pesando aproximadamente 12 kg cada, acompanharão Hera e utilizarão seus instrumentos para aprimorar o estudo do asteroide binário. Esses instrumentos incluem um espectrômetro, um termogravímetro para detecção de voláteis e orgânicos, um radar para sondar a estrutura interna de Dimorphos e um gravímetro. Câmeras e equipamentos de rádio também ajudarão no processo de exame, que deve durar cerca de seis meses.

No final da missão, Milani e Juventus devem tentar pousar em Dimorphos. Um artigo recente do autor principal Iosto Fodde, da Universidade de Glasgow, intitulado “Projeto e análise de pousos balísticos robustos no secundário de um asteróide binário” apresenta um novo método para os CubeSats conseguirem um pouso bem-sucedido.

Um pouso balístico robusto refere-se a uma técnica de descida sem motor. Ao empregar a técnica não intrusiva de interpolação Chebyshev (NCI), os CubeSats calculam a taxa de crescimento de estados possíveis ao longo do tempo. Isso ajuda a restringir as velocidades e ângulos de impacto, otimizando a trajetória de pouso. O resultado é um aumento de 20% no sucesso do pouso e uma redução significativa na área de pouso em comparação com os métodos convencionais.

Embora missões complexas e dispendiosas como a OSIRIS-REx da NASA tenham destacado a importância do retorno de amostras de asteróides à Terra, os autores do artigo enfatizam que as aterragens básicas de naves espaciais em asteróides produzem dados científicos valiosos. Estas aterragens fornecem informações sobre a estrutura interna e as propriedades dos materiais dos asteróides, ao mesmo tempo que permitem medições in-situ.

Com a próxima missão Hera e a tentativa inovadora de pouso dos CubeSats, cientistas e engenheiros estão entusiasmados com os avanços potenciais na exploração de asteróides. A taxa de sucesso de pouso aprimorada oferecida pelo método Robust Ballistic Landing abre portas para missões futuras e aprimora nossa compreensão desses objetos cósmicos.

Perguntas Frequentes:

1. Qual é o propósito da missão Hera?

A missão Hera visa estudar os efeitos da missão DART da NASA no asteróide Didymos e na sua lua Dimorphos como parte do programa de Defesa Planetária da ESA.

2. O que é a técnica Robust Ballistic Landing?

Aterrissagem Balística Robusta refere-se a um método de descida não motorizado por meio do qual os CubeSats calculam velocidades e ângulos de impacto usando a técnica não intrusiva de interpolação Chebyshev (NCI) para otimizar suas trajetórias de pouso.

3. Como irão Milani e Juventus contribuir para a missão Hera?

Milani e Juventus, os CubeSats que acompanham Hera, utilizarão vários instrumentos para aprimorar o estudo do asteróide binário, incluindo um espectrômetro, termogravímetro, radar, gravímetro, câmeras e equipamento de rádio.

4. Quais são os benefícios potenciais dos pousos de asteroides na superfície?

Os pousos na superfície de asteróides fornecem dados científicos valiosos sobre a estrutura interna e as propriedades dos materiais dos asteróides. Além disso, medições in-situ podem oferecer mais informações sobre esses objetos cósmicos.

5. Que melhorias o método Robust Ballistic Landing oferece?

Em comparação com os métodos convencionais, a técnica Robust Ballistic Landing aumenta significativamente a taxa de sucesso de pouso em 20% e reduz a pegada de pouso dos CubeSats.