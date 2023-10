Starlink da SpaceX entrará no mercado Direct-to-Cell até 2025

O Starlink da SpaceX, o ambicioso projeto de constelação de satélites, está definido para expandir suas ofertas para o mercado direto para celular. Atualmente focada em fornecer cobertura global de internet de banda larga, a Starlink pretende revolucionar a comunicação, oferecendo serviços de texto, voz, dados e internet das coisas (IoT) diretamente para celulares.

De acordo com o site da SpaceX, a constelação de satélites Starlink começará a suportar comunicações de texto em 2024. Este desenvolvimento permitirá aos usuários enviar e receber mensagens usando seus celulares, mesmo em áreas remotas sem cobertura celular tradicional.

Além das comunicações de texto, a Starlink planeja introduzir serviços de voz e dados até 2025. Isso significa que os usuários poderão fazer ligações e acessar internet de alta velocidade diretamente através de seus celulares, dispensando a necessidade de redes celulares terrestres. Isto poderia ser um divisor de águas para indivíduos que vivem em áreas rurais ou carentes, com acesso limitado a internet confiável e cobertura celular.

Além disso, a incursão da Starlink no mercado direto para celular também inclui suporte para a Internet das Coisas. Isso inclui dispositivos equipados com software e sensores que permitem que eles se conectem e se comuniquem entre si e com a Internet. Ao expandir as suas capacidades para incluir serviços IoT, a Starlink pretende permitir uma nova era de dispositivos interligados que podem melhorar vários aspectos das nossas vidas, desde casas inteligentes até à automação industrial.

A entrada da SpaceX no mercado direct-to-cell faz parte da sua missão mais ampla de fornecer conectividade global e colmatar a exclusão digital. Ao aproveitar as capacidades da sua constelação de satélites, a Starlink pretende fornecer serviços de comunicação confiáveis ​​e acessíveis para áreas carentes em todo o mundo.

Em resumo, o Starlink da SpaceX está expandindo seus serviços além da cobertura de internet de banda larga e se aventurando no mercado direto para celular. Com planos para apoiar comunicações de texto em 2024, serviços de voz e dados em 2025 e a Internet das coisas, a Starlink pretende revolucionar a forma como nos comunicamos e nos conectamos. Ao contornar as redes celulares tradicionais, a Starlink tem o potencial de fornecer serviços de comunicação confiáveis ​​e acessíveis a indivíduos e comunidades que foram deixados para trás pela infraestrutura tradicional.

Definições:

– Mercado direto para celular: o segmento de mercado que se concentra no fornecimento de serviços de comunicação diretamente para celulares, sem depender de redes celulares tradicionais.

– Internet das coisas (IoT): uma rede de dispositivos interligados equipados com software e sensores que lhes permitem comunicar e partilhar dados.

Fontes:

– Site Starlink da SpaceX: “https://www.starlink.com/”

– Fonte da imagem: SpaceX