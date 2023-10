SpaceX planeja lançar 144 foguetes em 2024 para expandir o serviço Starlink

A SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, estabeleceu metas ambiciosas para 2024. De acordo com um funcionário da empresa, a SpaceX planeja lançar um total de 144 foguetes no próximo ano, superando seu próprio recorde de lançamentos em 2023. Este aumento na frequência de lançamento é impulsionado pela expansão do serviço de internet via satélite Starlink da SpaceX.

O número de lançamentos da SpaceX tem aumentado constantemente à medida que o Starlink continua a crescer. Em 2021, houve apenas 31 missões, mas esse número quase dobrou para 61 em 2022. Com o lançamento do serviço Direct to Cell da Starlink em parceria com a T-Mobile, a SpaceX pretende aumentar ainda mais sua capacidade de lançamento no próximo ano.

Direct to Cell, também conhecida como “torre de celular no espaço”, fornecerá serviços móveis por meio de satélites Starlink. Os recursos de mensagens de texto estarão disponíveis em 2024, seguidos de chamadas e navegação na web em 2025. Este serviço será particularmente benéfico em áreas sem cobertura celular, especialmente durante emergências.

Para atingir sua meta de 144 lançamentos em 2024, a SpaceX incorporou automação em todo o seu processo. A empresa enfatiza a confiabilidade para evitar atrasos causados ​​por falhas. Esta alta frequência de lançamento exigirá um lançamento a cada 2.5 dias, em comparação com a taxa atual de um lançamento a cada 3.5 dias.

Desde maio de 2019, a SpaceX colocou mais de 4,000 satélites Starlink em órbita. No mês passado, a empresa anunciou que ultrapassou 2 milhões de clientes utilizando seus serviços de internet. Starlink está disponível em mais de 60 países e conecta clientes em todo o mundo com internet de alta velocidade.

Embora a SpaceX permaneça à frente dos seus concorrentes, outras empresas, como a Amazon com o seu Projecto Kuiper, também estão a entrar na indústria de serviços de Internet baseados no espaço. A Amazon de Jeff Bezos lançou recentemente os dois primeiros protótipos de satélites para o Projeto Kuiper, com o objetivo de fornecer conectividade de Internet de alta velocidade para áreas remotas, semelhante ao Starlink.

