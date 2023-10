Elon Musk planeja pousar em Marte nos próximos anos

By

Durante uma videoconferência no Congresso Internacional de Astronáutica, Elon Musk expressou seu otimismo quanto à capacidade da SpaceX de pousar com sucesso em Marte nos próximos três a quatro anos. Apesar dos contratempos em voos de teste anteriores, Musk acredita que a espaçonave Starship tem uma “chance razoável” de alcançar a órbita em seu segundo voo de teste.

O primeiro voo de teste da SpaceX, realizado em abril, encontrou dificuldades quando o estágio superior do veículo lançador não se separou, resultando em uma explosão no ar. Posteriormente, a FAA aterrou a Starship e delineou 63 ações corretivas que a SpaceX precisa implementar para evitar tais incidentes no futuro.

A declaração de Elon Musk está alinhada com as previsões anteriores feitas pelo presidente e COO da SpaceX, Gwynne Shotwell, que previu que poderíamos testemunhar a presença humana em Marte nesta década. A Starship, composta pela espaçonave Starship e pelo foguete Super Heavy, é um sistema totalmente reutilizável projetado para transportar tripulação e carga para vários destinos, incluindo a órbita da Terra, a Lua e Marte.

Antes do malfadado lançamento de abril, a SpaceX tentou um vôo em março de 2021, que também resultou em uma explosão de fogo. Em resposta, a FAA forneceu à SpaceX uma lista de 75 medidas que precisavam ser implementadas para obter uma licença de lançamento.

Embora o primeiro lançamento tenha terminado em explosão, Musk o considera um sucesso, já que a SpaceX conseguiu aprender com o incidente. No entanto, antes que a SpaceX possa prosseguir para outro lançamento, a empresa deve adquirir autorização da FAA e cumprir os requisitos de aprovação ambiental do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA.

Concluindo, Elon Musk continua determinado a avançar com as suas ambições de chegar a Marte. Apesar dos contratempos, a SpaceX continua a refinar a sua nave espacial Starship, com o objetivo de fazer progressos significativos nos próximos anos.

Fontes:

– Congresso Astronáutico Internacional

–FAA

– Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA