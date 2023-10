Novos estados de elétrons em sais fundidos podem afetar o desempenho de reatores movidos a sal

Os cientistas descobriram que os elétrons podem formar três estados distintos ao interagir com sais fundidos, uma descoberta que pode ter implicações no desempenho de reatores alimentados com sal. Os pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge e da Universidade de Iowa simularam a introdução de um excesso de elétrons no sal de cloreto de zinco fundido e observaram três cenários possíveis. Num cenário, o eletrão torna-se parte de um radical molecular com dois iões de zinco. Em outro, o elétron localiza-se em um único íon zinco. No terceiro cenário, o elétron está espalhado difusamente por vários íons de sal.

Reatores de sal fundido estão sendo considerados para futuras usinas nucleares, e é crucial compreender como a radiação afeta o comportamento dos sais fundidos. Este estudo lança luz sobre as interações entre elétrons e sais quando expostos a alta radiação. Os pesquisadores descobriram que o elétron pode facilitar a formação de várias espécies, incluindo dímeros e monômeros de zinco, ou ser deslocalizado. Estas descobertas iniciais levantam questões sobre que outras espécies poderiam formar-se em tempos mais longos e como poderiam reagir com os electrões e os sais.

Esta pesquisa faz parte do Centro de Pesquisa de Fronteira Energética de Sais Fundidos em Ambientes Extremos do DOE (MSEE EFRC) e foi publicada no The Journal of Physical Chemistry B. A equipe está trabalhando para identificar experimentalmente outras formas de reatividade. O estudo fornece informações valiosas sobre como os elétrons interagem com os sais fundidos, mas ainda há mais a ser explorado. Pesquisas futuras investigarão outros sistemas salinos e os efeitos da radiação nos sais fundidos.

Fonte: Laboratório Nacional de Oak Ridge