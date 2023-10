Pesquisadores desenvolvem cerâmica mais resistente com maior resistência a rachaduras

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego fizeram um avanço no desenvolvimento da cerâmica ao criar materiais mais tenazes e resistentes a rachaduras. Ao usar uma combinação de átomos metálicos com um maior número de elétrons de valência em sua camada externa, os pesquisadores descobriram uma maneira de aumentar a capacidade da cerâmica de lidar com níveis mais elevados de força e estresse.

As cerâmicas são conhecidas por suas propriedades excepcionais, como a capacidade de suportar altas temperaturas, resistir à corrosão e ao desgaste e manter um perfil leve. Essas características tornam a cerâmica adequada para diversas aplicações, incluindo componentes aeroespaciais e revestimentos protetores. No entanto, a sua fragilidade sempre foi uma grande desvantagem, pois são propensos a quebrar sob estresse.

Os cientistas concentraram seu estudo em uma classe de cerâmica chamada carbonetos de alta entropia, que possuem estruturas atômicas desordenadas compostas de átomos de carbono ligados a vários elementos metálicos da quarta, quinta e sexta colunas da tabela periódica. Foi descoberto que os metais da quinta e sexta colunas, como titânio, nióbio e tungstênio, foram cruciais para aumentar a tenacidade da cerâmica devido ao seu maior número de elétrons de valência.

Elétrons de valência são elétrons encontrados na camada mais externa de um átomo que participam da ligação com outros átomos. Ao usar metais com mais elétrons de valência, os pesquisadores conseguiram melhorar a resistência da cerâmica à trinca sob carga mecânica e estresse. As cerâmicas apresentaram comportamento mais dúctil, semelhante ao dos metais, podendo sofrer mais deformações antes de quebrar.

Através de simulações computacionais e de fabricação e testes experimentais, a equipe identificou dois carbonetos de alta entropia que apresentaram resistência excepcional à trinca. Esses materiais foram capazes de se deformar ou esticar quando submetidos a cargas ou tensões mecânicas, em vez de exibirem a resposta frágil típica da cerâmica. As ligações dentro dos materiais foram reorganizadas para colmatar aberturas do tamanho de átomos que se formaram à medida que os materiais eram perfurados ou separados, inibindo a formação de fissuras.

O desafio agora é aumentar a produção destas cerâmicas resistentes para aplicações comerciais. Esta inovação tem o potencial de revolucionar várias indústrias que dependem de materiais cerâmicos de alto desempenho, desde a aeroespacial até a biomédica. A elevada resistência da cerâmica também abre portas para aplicações extremas, como bordas de ataque para veículos hipersônicos, onde podem proteger componentes vitais e permitir que os veículos resistam melhor a voos supersônicos.

Este trabalho foi apoiado pelo Conselho de Pesquisa Sueco, Centro de Competência de Materiais Funcionais em Nanoescala, Fundação Olle Engkvist, Centro de Pesquisa de Materiais do Departamento de NanoEngenharia da UC San Diego, Programa de Bolsas de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Defesa Nacional, Fundação ARCS e Grupo Oerlikon.

Fontes:

– Artigo fonte: “Pesquisadores desenvolvem cerâmica mais resistente com maior resistência à fissuração” – Universidade da Califórnia em San Diego

– Definição de cerâmica: Britannica.com

– Definição de elétrons de valência: Química LibreTexts