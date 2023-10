Novo método desenvolvido para controlar o fluxo de elétrons em materiais quânticos

Pesquisadores da Penn State desenvolveram um método elétrico para controlar a direção do fluxo de elétrons em materiais quânticos, levando potencialmente a avanços em dispositivos eletrônicos e computadores quânticos. O método foi demonstrado em materiais que exibem o efeito Hall anômalo quântico (QAH), onde o fluxo de elétrons ao longo da borda de um material não perde energia. Este efeito ocorre em materiais conhecidos como isoladores QAH, que são isolantes topológicos que conduzem corrente apenas em suas bordas. Os pesquisadores descobriram que a aplicação de um pulso de corrente ao isolador QAH pode mudar a direção do fluxo de elétrons. Esta capacidade de controlar o fluxo de elétrons é crucial para otimizar a transferência e armazenamento de informações em tecnologias quânticas.

O método anterior de alterar a direção do fluxo de elétrons dependia de um ímã externo, tornando-o impraticável para dispositivos pequenos como smartphones. O novo método elétrico oferece uma solução mais conveniente e eficiente. Os pesquisadores otimizaram o isolador QAH aumentando a densidade da corrente aplicada, resultando em uma densidade de corrente muito alta que mudou a direção da magnetização e a direção do transporte de elétrons. Esta mudança do controle magnético para o eletrônico em materiais quânticos é semelhante à mudança que ocorreu no armazenamento de memória tradicional, onde os ímãs foram substituídos por métodos eletrônicos em tecnologias mais recentes.

A equipe de pesquisa também forneceu uma interpretação teórica de sua metodologia. Atualmente, eles estão focados em pausar elétrons em sua rota e demonstrar o efeito QAH em temperaturas mais altas. O objetivo a longo prazo é replicar o efeito QAH em temperaturas tecnologicamente mais relevantes. A pesquisa foi financiada pelo Escritório de Pesquisa do Exército, pelo Escritório de Pesquisa Científica da Força Aérea e pela National Science Foundation, com apoio adicional do Centro de Ciência e Engenharia de Pesquisa de Materiais para Ciência em Nanoescala da Penn State e da Iniciativa EPiQS da Fundação Gordon e Betty Moore. .

Fonte: Penn State University

Definições:

– Efeito Hall anômalo quântico (QAH): Fenômeno no qual o fluxo de elétrons ao longo da borda de um material não perde energia.

– Isoladores QAH: Materiais que apresentam o efeito QAH, que são um tipo de isolante topológico que conduz corrente apenas em suas bordas.

– Isolante topológico: Um material que é isolante em seu interior, mas pode conduzir eletricidade em sua superfície ou bordas devido à sua estrutura única de banda eletrônica.

Fontes:

– Penn State University (nenhum URL fornecido)