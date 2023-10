Novos insights sobre o fenômeno El Niño através do monitoramento por satélite

A tecnologia de satélite continua a revolucionar a nossa compreensão do fenómeno El Niño e dos seus impactos globais. Lançado em 2020, o satélite Sentinel-6 Michael Freilich foi projetado para monitorar as alturas da superfície do mar e fornecer dados cruciais para estudos climáticos. Ao acompanhar as alterações nos níveis do mar, os cientistas são capazes de prever uma série de impactos globais, desde padrões de precipitação até potenciais secas.

Os eventos El Niño têm níveis variados de intensidade e os seus impactos podem diferir significativamente. É aí que satélites como o Sentinel-6 Michael Freilich desempenham um papel vital. Ao rastrear as mudanças na altura da superfície do mar no Oceano Pacífico, este satélite permite aos investigadores antecipar os impactos do El Niño à escala global. Os eventos El Niño são caracterizados por níveis do mar acima do normal e temperaturas oceânicas mais quentes do que a média no Pacífico equatorial. Estas condições podem então propagar-se em direção aos pólos ao longo da costa ocidental das Américas.

O evento El Niño deste ano ainda está em desenvolvimento, mas os especialistas já estão estudando eventos passados ​​para obter insights sobre os seus resultados potenciais. Dois eventos extremos do El Niño nos últimos 30 anos, um em 1997 a 1998 e outro em 2015 a 2016, causaram mudanças significativas nas temperaturas globais do ar e dos oceanos, nos padrões atmosféricos de vento e precipitação e no nível do mar. O Sentinel-6 Michael Freilich, juntamente com outros satélites como TOPEX/Poseidon e Jason-2, capturaram dados do nível do mar durante estes eventos.

Comparando os dados do nível do mar de Outubro de 1997, 2015 e 2023, é evidente que o actual evento El Niño parece menos intenso do que os dois anteriores. Os níveis do mar no Pacífico central e oriental estão cerca de 2 a 3 centímetros acima da média, cobrindo uma área menor. Isto sugere que o actual El Niño poderá não atingir a intensidade máxima dos seus antecessores.

Apesar da sua relativa modéstia, o actual evento El Niño ainda tem potencial para trazer condições mais húmidas ao sudoeste dos EUA se as condições forem favoráveis. Cada evento El Niño é único e os cientistas continuam a estudar e monitorizar o desenvolvimento do evento deste ano para compreender melhor os seus impactos.

