As mudanças nos padrões do El Niño e a introdução do mecanismo Walker Switch

Nos últimos anos, o El Niño tornou-se cada vez mais importante nas previsões climáticas e na gestão da variabilidade climática global. El Niño é a fase quente do El Niño-Oscilação Sul (ENOS), caracterizada pelo aquecimento das águas oceânicas no Pacífico equatorial oriental. Por outro lado, La Niña representa o resfriamento na mesma região. Estas variações cíclicas nas temperaturas da superfície do mar têm um impacto significativo nos padrões climáticos em todo o mundo.

Um estudo recente conduzido pelo Grupo de Pesquisa Quaternária liderado por Christoph Spötl teve como objetivo compreender como o El Niño responde às influências naturais durante longos períodos. Os pesquisadores analisaram depósitos de cavernas conhecidos como espeleotemas do sudeste do Alasca, que preservaram registros climáticos de 3,500 anos. As descobertas indicam que os processos de controlo da variabilidade do El Niño mudaram desde a década de 1970, desempenhando agora um papel significativo nas alterações climáticas provocadas pelo homem.

Num estudo separado, a equipa concentrou-se na análise das mudanças climáticas no sudeste do Alasca durante um período muito mais longo de 13,500 anos. Os espeleotemas serviram como registros inestimáveis ​​para investigar a causa das mudanças climáticas rápidas e de curto prazo durante as eras glaciais. Surpreendentemente, o sudeste do Alasca exibiu um padrão climático semelhante ao do Pacífico equatorial durante o final da última era glacial e o período Holoceno, desafiando o “mecanismo de gangorra bipolar” estabelecido. Em vez disso, os pesquisadores introduziram o conceito de “interruptor Walker”, acionado por mudanças na radiação solar. Este mecanismo leva a ajustes rápidos nas temperaturas da superfície do mar no Pacífico equatorial, influenciando, em última análise, os padrões climáticos nas altas latitudes setentrionais.

Os estudos indicam que as actividades humanas desempenham actualmente um papel significativo na formação dos padrões do El Niño. As alterações climáticas podem ter atingido um ponto de viragem na década de 1970, conduzindo a um padrão mais permanente de El Niño. A introdução do conceito “Walker switch” fornece uma explicação alternativa para as variações climáticas históricas, destacando a complexa interação de fatores que moldam a dinâmica climática.

Os resultados enfatizam a necessidade de investigação contínua para aprofundar a nossa compreensão dos processos climáticos. Dado que o sistema climático da Terra é dinâmico e complexo, o estudo contínuo será crucial para prever e gerir a variabilidade climática à escala global.

Fontes:

– “Desvendando a resposta do El Niño: influências naturais moldadas pela sociedade” por Paul Wilcox et al. em Cartas de Pesquisa Geofísica.

– “Uma gangorra no Norte: mudanças climáticas no Alasca surpreendentemente ligadas ao Pacífico Equatorial” por Paul Wilcox et al. em A Geociência da Inovação.