Imagens impressionantes da vida marinha ganham prêmio de fotógrafo oceânico do ano

Uma imagem deslumbrante de um náutilo de papel flutuando após uma erupção vulcânica ganhou o prestigiado prêmio de Fotógrafo Oceânico do Ano de 2023. A fotografia foi tirada por Jialing Cai durante um mergulho em águas negras nas Filipinas. O nautilus de papel, uma espécie desconhecida, foi encontrado à deriva em um pedaço de entulho no oceano após a erupção do vulcão Taal.

Cai descreveu as condições desafiadoras do mergulho, com baixa visibilidade e nevoeiro denso. Porém, em meio a essa adversidade, Cai capturou uma cena serena e encantadora. As partículas na água refletiram a luz do fotógrafo, criando uma atmosfera mágica. A imagem lembrava um conto de fadas ambientado em uma noite de neve, enfatizando a beleza e a resiliência da vida marinha.

O concurso Ocean Photographer of the Year anunciou seus vencedores em 14 de setembro. Em segundo lugar ficou Andrei Savin, cuja fotografia mostrava um caranguejo dentro dos graciosos tentáculos de uma anêmona do mar. A imagem capturou a delicada relação entre diferentes espécies marinhas.

O terceiro lugar foi para Alvaro Herrero López-Beltrán pela sua fotografia assustadora de uma baleia lutando para chegar à superfície da água. As barbatanas da baleia foram severamente danificadas por terem ficado emaranhadas em uma estaca e linha de pesca. A imagem serve como um lembrete claro do impacto das atividades humanas na vida marinha.

O concurso Ocean Photographer of the Year é realizado anualmente e é produzido pela Oceanographic Magazine em colaboração com Blancpain, Arksen e Tourism Western Australia. Tem como objetivo celebrar a beleza do oceano e aumentar a consciência sobre os desafios enfrentados pelos ecossistemas marinhos.

