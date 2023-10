Cientistas descobrem altos níveis de hélio na lava ártica, sugerindo que o núcleo da Terra está vazando

Os cientistas fizeram uma descoberta intrigante que pode sugerir um vazamento no núcleo da Terra. Altos níveis de hélio-3 (³He), um isótopo raro, foram encontrados em fluxos de lava de 62 milhões de anos na Ilha Baffin, no Arquipélago Ártico. Esta descoberta desafia a crença de que o núcleo da Terra, uma gigantesca bola de ferro fundido no centro do planeta, está encapsulado e isolado.

Normalmente, ³Ele encontrado nas rochas se origina de material bombardeado pelo sol durante os primeiros estágios da existência do planeta. Como a Terra não produz muito ³He e o pouco que escapa para o espaço devido à radiação solar, é incomum descobrir hoje níveis elevados desse isótopo nas rochas. A maioria das rochas ricas em He remonta ao manto da Terra.

Os níveis de ³He encontrados nas rochas de lava e olivina das Ilhas Baffin excedem em muito o que os cientistas acreditavam ser possível. O manto da Terra, que constantemente libera lava e absorve partes da crosta, perde naturalmente parte do ³He originalmente preservado com o tempo. Porém, se a quantidade de ³He numa rocha ultrapassar um certo limite, isso sugere que o hélio se origina de uma fonte diferente.

Esta descoberta leva os investigadores a considerar a possibilidade de o hélio ter origem no núcleo da Terra. Isto desafia o entendimento anterior de que o núcleo e as camadas externas do planeta, incluindo o manto e a crosta, são quimicamente estáveis ​​e não transferem material entre elas. Se esta descoberta for verdadeira, sugere que o interior profundo do nosso planeta é mais dinâmico do que se pensava anteriormente, com elementos movendo-se entre o núcleo metálico e as partes rochosas da Terra.

Mais investigações estão agora em curso para determinar se outros elementos além do hélio também escapam do núcleo da Terra e como e quando esses elementos migram para os componentes rochosos do planeta. Este estudo inovador lança luz sobre a natureza complexa e dinâmica do nosso planeta e tem o potencial de rever a nossa compreensão dos seus processos internos.

