Novos insights sobre as origens das grandes províncias de baixa velocidade da Terra e da Lua

Um estudo inovador liderado por pesquisadores da Caltech lançou luz sobre as origens das grandes províncias de baixa velocidade (LLVPs) da Terra e da Lua. Esses LLVPs, que são estruturas enormes e ricas em ferro nas profundezas do manto da Terra, há muito intrigam os cientistas.

Descobertas anteriores na década de 1980 revelaram a presença de duas bolhas do tamanho de um continente abaixo do continente africano e do Oceano Pacífico. Estas bolhas, que têm o dobro do tamanho da Lua, têm composições elementares diferentes em comparação com o manto circundante. No entanto, suas origens permaneceram desconhecidas.

O estudo recente propõe que os LLVPs são restos de um planeta chamado Theia, que colidiu com a Terra há milhares de milhões de anos num evento cataclísmico que também deu origem à Lua. Esta descoberta finalmente responde a questões que perduram há décadas sobre a origem da Lua e o destino de Theia.

A equipe de pesquisa, liderada por Qian Yuan, utilizou medições de ondas sísmicas para identificar os LLVPs. Essas ondas viajam em velocidades diferentes através de materiais diferentes, e descobriu-se que os LLVPs possuem níveis mais elevados de ferro, tornando-os mais densos do que o ambiente. Esta característica de alta densidade resulta num movimento mais lento das ondas sísmicas e no nome de “grandes províncias de baixa velocidade”.

Ao modelar vários cenários da composição química de Theia e do impacto com a Terra, os investigadores confirmaram que a colisão poderia ter dado origem tanto aos LLVPs como à Lua. Parte do material do manto de Theia foi incorporado ao próprio manto da Terra, formando as duas bolhas distintas observadas hoje. Outros detritos da colisão se uniram para formar a Lua.

Curiosamente, o estudo também explica por que os LLVPs permanecem separados do resto do manto. As simulações mostraram que a energia entregue pelo impacto de Theia permaneceu concentrada na metade superior do manto. Como resultado, o manto inferior não derreteu completamente, permitindo que o material rico em ferro de Theia permanecesse relativamente intacto e se estabelecesse na base do manto.

Seguindo em frente, os pesquisadores pretendem investigar como a presença do material de Theia influenciou vários processos geológicos na Terra primitiva, como as placas tectônicas e a formação de continentes. Além disso, o estudo destaca a natureza antiga dos LLVPs e o seu significado potencial na compreensão da evolução inicial da Terra.

Perguntas frequentes

P: O que são grandes províncias de baixa velocidade (LLVPs)?

R: Os LLVPs são estruturas enormes e ricas em ferro localizadas nas profundezas do manto da Terra. Estas regiões têm composições elementares diferentes em comparação com o manto circundante e exibem movimentos de ondas sísmicas mais lentos.

P: Qual é a origem proposta dos LLVPs?

R: O estudo recente sugere que os LLVPs são restos de um planeta chamado Theia, que colidiu com a Terra há milhares de milhões de anos. Esta colisão também deu origem à Lua.

P: Como os LLVPs foram identificados?

R: Os cientistas utilizaram medições de ondas sísmicas para identificar os LLVPs. Essas ondas viajam em velocidades diferentes através de diferentes materiais, permitindo aos pesquisadores identificar regiões com maior teor e densidade de ferro.

P: Por que os LLVPs estão separados do resto do manto?

R: As simulações realizadas pela equipa de investigação mostraram que a energia do impacto de Theia permaneceu concentrada na metade superior do manto. Isto evitou o derretimento total do manto inferior, permitindo que o material rico em ferro permanecesse relativamente intacto e assentasse na base do manto.

P: Quais são as implicações deste estudo?

R: O estudo fornece novos insights sobre as origens da Lua e dos LLVPs, lançando luz sobre a evolução inicial da Terra. Compreender a influência do material de Theia nos processos geológicos, como as placas tectônicas e a formação dos continentes, é o próximo passo da pesquisa.