Corpos de foguetes e satélites queimados deixam assinatura de partículas metálicas na atmosfera da Terra

Um estudo recente descobriu que a atmosfera da Terra contém partículas metálicas dispersas provenientes de corpos de foguetes e satélites queimados, um problema que só irá piorar com o aumento dos lançamentos espaciais comerciais e das constelações de satélites. O crescente número de satélites em órbita, especialmente devido à construção de grandes constelações de satélites de comunicação por empresas privadas como a SpaceX, levou a uma acumulação significativa de minúsculos pedaços de metal na atmosfera.

O principal autor do estudo, Daniel Murphy, do Laboratório de Ciências Químicas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, destaca a necessidade de compreender as implicações potenciais dessas partículas metálicas no meio ambiente e na saúde humana à medida que a indústria de voos espaciais se expande rapidamente. Embora actualmente não existam provas que sugiram um impacto directo nos seres humanos, a preocupação reside nos potenciais efeitos na atmosfera da Terra, especialmente na estratosfera.

Uma das preocupações é se a presença de metais na estratosfera altera suas propriedades e potencialmente afeta a camada de ozônio e outros processos. Os pesquisadores encontraram metais como nióbio, cobre, lítio e alumínio na atmosfera, provavelmente provenientes de foguetes queimados e restos de satélites. Esta descoberta foi feita usando um avião de pesquisa da NASA especialmente equipado com um instrumento espectrômetro que analisava elementos atmosféricos.

A maioria dos metais é encontrada acima das regiões polares da Terra, embora vestígios tenham sido detectados mais perto do equador. O estudo observa que, embora os meteoros também possam depositar metais na atmosfera, a diferença de massa entre foguetes e satélites em comparação com os meteoros é significativa. Centenas de toneladas de metais são liberadas pela desintegração de foguetes e satélites, enquanto os meteoros contribuem apenas com microgramas.

Os potenciais impactos destas partículas metálicas no ecossistema da Terra ainda não são claros. No entanto, o estudo destaca a falta de pesquisas anteriores nesta área, enfatizando a importância de estudar os efeitos a longo prazo e as possíveis consequências globais. É crucial abordar esta questão o mais cedo possível para compreender as implicações do rápido crescimento da indústria dos voos espaciais no nosso ambiente e no planeta como um todo.

Fontes:

- O mensageiro

– CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images