Terra atingida por explosão inexplicável de estrela morta, cientistas intrigados

Os cientistas observaram uma explosão de raios gama originada de uma estrela morta, conhecida como pulsar, que é tão energética que não pode ser explicada. A explosão é a de maior energia já vista, equivalente a cerca de dez trilhões de vezes a energia da luz visível ou 20 tera-elétron-volts. Os investigadores por trás da descoberta dizem que esta descoberta exige que se repense a forma como estes aceleradores naturais, pulsares, funcionam.

Os pulsares são formados quando uma estrela explode em uma supernova e deixa para trás uma pequena estrela morta. Estas estrelas mortas, também chamadas de estrelas de nêutrons, são incrivelmente densas e compostas quase inteiramente de nêutrons. Eles giram extremamente rápido e possuem um poderoso campo magnético. À medida que giram, os pulsares emitem feixes de radiação eletromagnética, semelhantes a um farol cósmico.

Acredita-se que a radiação dos pulsares seja o resultado de elétrons rápidos produzidos e emitidos pela magnetosfera do pulsar, que é composta de plasma e campos eletromagnéticos que circundam a estrela. Os cientistas têm estudado a radiação dos pulsares para compreender melhor a sua formação.

Neste caso, os investigadores detectaram uma explosão de radiação do pulsar Vela com componentes de energia ainda mais elevados do que os observados anteriormente. A radiação atingiu 20 tera-elétron-volts, o que é cerca de 200 vezes mais energético do que qualquer radiação previamente detectada neste objeto. Isto desafia o conhecimento existente sobre pulsares e requer repensar o funcionamento destes aceleradores naturais.

Os cientistas estão esperançosos de que, ao estudar explosões de energia mais poderosas dos pulsares, serão capazes de obter uma melhor compreensão destes fascinantes objetos celestes. A descoberta desta explosão inexplicável de uma estrela morta abre novos caminhos para a investigação e pode fornecer informações valiosas sobre os mecanismos por detrás das emissões extremas de energia dos pulsares.

– 'Descoberta de um componente de radiação do Pulsar Vela atingindo 20 teraelétron-volts', Nature Astronomy