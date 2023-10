Anéis de árvores antigas revelam tempestade solar devastadora que poderia impactar a civilização hoje

Os anéis de árvores encontrados nos Alpes franceses forneceram evidências de uma tempestade solar extrema que poderia ter consequências devastadoras para a civilização humana se ocorresse hoje. Os cientistas descobriram um aumento significativo nos níveis de radiocarbono nos anéis das árvores, que remonta a 14,300 anos, o que indicou a ocorrência de uma enorme tempestade solar – a maior já registada.

O impacto potencial de um evento semelhante hoje é alarmante. Uma tempestade solar deste tipo poderia perturbar a rede elétrica durante meses e causar danos significativos à nossa infraestrutura de comunicação. Num estudo realizado por investigadores da Universidade de Leeds, a natureza extrema deste evento antigo serve de alerta para o futuro. Tim Heaton, professor de estatística aplicada, enfatizou que os transformadores das nossas redes eléctricas podem ficar permanentemente danificados, resultando em apagões generalizados. Além disso, os satélites cruciais para a navegação e as telecomunicações correriam o risco de sofrer danos irreparáveis ​​e os astronautas enfrentariam graves riscos de radiação.

Para garantir a proteção do nosso mundo contra eventos semelhantes, são necessárias mais pesquisas. Embora os cientistas tenham identificado nove tempestades solares extremas, conhecidas como Eventos Miayake, nos últimos 15,000 anos, as causas e mecanismos exatos por trás destes eventos permanecem obscuros. Estes eventos só podem ser estudados indiretamente, tornando difícil prever a sua ocorrência ou compreender a sua natureza.

Medições instrumentais diretas da atividade solar só foram possíveis a partir do século XVII. A utilização de medições de radiocarbono de anéis de árvores, em conjunto com dados de berílio de núcleos de gelo polares, oferece o meio mais eficaz de compreender o comportamento solar ao longo da história. De acordo com Edouard Bard, professor de evolução climática e oceânica no Collège de France e no CÉREGE, estes registos de longo prazo fornecem informações valiosas sobre o comportamento passado do Sol.

A magnitude da tempestade solar recém-descoberta, semelhante aos Eventos Miayake, é estimada em duas vezes mais poderosa que as que ocorreram em 993 DC e 774 DC. A intensidade destes eventos foi determinada através da análise de radiocarbono de fósseis de árvores antigas, proporcionando um vislumbre do passado.

Publicada em Transações Filosóficas A da Royal Society: Ciências Matemáticas, Físicas e de Engenharia, esta pesquisa destaca a urgência de desenvolver estratégias para proteger nossa civilização das consequências potencialmente catastróficas das tempestades solares.

Fontes:

– As Transações Filosóficas da Royal Society A: Ciências Matemáticas, Físicas e de Engenharia