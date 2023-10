Aumenta a quantidade de poeira no ar, ONU pede mais pesquisas sobre tempestades de areia e mudanças climáticas

By

As Nações Unidas relataram um aumento na quantidade de poeira no ar mundial em 2022. O aumento é atribuído ao aumento das emissões de várias regiões, incluindo o centro-oeste da África, a Península Arábica, o Planalto Iraniano e o noroeste da China. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU pediu mais pesquisas sobre como as mudanças climáticas podem exacerbar os pontos críticos das tempestades de areia.

De acordo com o Airborne Dust Bulletin da OMM, as atividades humanas, como temperaturas mais elevadas, secas, maior evaporação e má gestão dos solos, contribuem para a ocorrência de tempestades de areia e poeira. Estas atividades reduzem a umidade do solo, criando condições favoráveis ​​para a formação de tempestades de areia e poeira.

O relatório anual da OMM examina a incidência e os perigos das tempestades de areia e o seu impacto na sociedade. Revela que a média global das concentrações médias anuais de poeira na superfície em 2022 excedeu ligeiramente a de 2021. No ano passado, o valor foi de 13.8 microgramas por metro cúbico, enquanto em 2021 foi de 13.5 microgramas por metro cúbico.

O relatório destaca que aproximadamente 2,000 milhões de toneladas de poeira entram na atmosfera todos os anos, afectando a qualidade do ar e escurecendo os céus em regiões a milhares de quilómetros de distância. Estas tempestades de poeira têm impactos significativos nas economias, nos ecossistemas, no tempo e no clima. Embora alguma poeira seja uma ocorrência natural, uma parcela significativa é resultado de uma má gestão da água e da terra.

Nomeadamente, o boletim detalhou três grandes incidentes em 2022. Em Março, ocorreu um surto excepcional de poeiras no norte de África sobre Espanha e Portugal, com valores horários de pico superiores a 3,500 microgramas por metro cúbico, ultrapassando em muito o limite diário da União Europeia de 50 microgramas. Em Maio, tanto o Médio Oriente como o leste dos Estados Unidos sofreram fortes tempestades de poeira, afectando a visibilidade e as terras agrícolas.

O chefe da OMM, Petteri Taalas, destaca os efeitos prejudiciais das tempestades de areia e poeira na saúde, nos transportes e na agricultura, enfatizando a necessidade de mais investigação sobre a relação entre as tempestades de areia e as alterações climáticas, que permanece relativamente inexplorada. A OMM apela à implementação de sistemas de alerta precoce de catástrofes climáticas em todo o mundo e à integração de competências de previsão de tempestades de poeira e serviços de alerta para mitigar o agravamento dos impactos das alterações climáticas.

