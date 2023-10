O impacto do satélite BlueWalker 3 na astronomia: novas descobertas e preocupações

Um artigo recentemente publicado na Nature lança luz sobre o impacto detalhado do satélite BlueWalker 3 na astronomia. Este satélite, lançado em setembro de 2022, foi considerado um dos objetos mais brilhantes do céu noturno, levantando preocupações sobre o seu impacto nas observações astronómicas. O artigo apresenta dados de uma campanha de observação internacional realizada ao longo de 130 dias, que teve como objetivo avaliar as mudanças de brilho do satélite e a visibilidade do hardware alijado.

As observações revelaram que o brilho do BlueWalker 3 aumentou significativamente após o desdobramento completo do seu conjunto de antenas, seguido por flutuações nas semanas subsequentes. O artigo também estabeleceu uma ligação entre a variação do brilho e outros factores, como a altura do satélite acima do horizonte e o seu ângulo em relação ao observador e ao Sol.

Uma descoberta significativa foi a dissociação do adaptador do veículo lançador do satélite BlueWalker 3. Esta componente atingiu uma magnitude de 5.5, superior ao brilho máximo recomendado pela União Astronómica Internacional. Também não foi registado em catálogos públicos durante quatro dias, o que representa desafios para os observatórios terrestres que tentam evitar a interferência dos satélites.

Além da interferência óptica, existem preocupações sobre a interferência de radiofrequência. O BlueWalker 3 transmite em frequências de rádio próximas às usadas pelos radiotelescópios, dificultando potencialmente a radioastronomia. Embora as zonas silenciosas de rádio protejam contra transmissores terrestres, atualmente não cobrem as transmissões por satélite. Mais pesquisas são necessárias para desenvolver estratégias para proteger os telescópios da multiplicidade de satélites planejados para lançamento nos próximos anos.

Este documento enfatiza a necessidade de avaliações de impacto pré-lançamento à medida que as empresas implantam mais satélites comerciais. Destaca também o equilíbrio que é necessário encontrar entre o progresso na conectividade e a preservação da integridade do céu noturno para observações astronómicas.

Fontes:

– Artigo da Nature: “Avaliando o Impacto do Satélite BlueWalker 3 na Astronomia”

– Centro da União Astronômica Internacional para a Proteção do Céu Escuro e Silencioso contra Interferências de Constelações de Satélites (IAU CPS)

– AST SpaceMobile