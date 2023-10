Espectros de transmissão de GJ 1132 b: novos insights das observações do JWST

A busca por atmosferas de planetas rochosos com o Telescópio Espacial James Webb (JWST) concentrou-se principalmente em planetas em trânsito por anãs M. Estes planetas oferecem proporções favoráveis ​​de tamanho entre planeta e estrela, o que melhora a detecção de características atmosféricas. No entanto, devido à intensidade do sinal semelhante das características atmosféricas e ao desempenho de trânsito único do JWST, são necessárias múltiplas observações para confirmar quaisquer descobertas.

Num estudo recente, os investigadores apresentam duas observações de trânsito do planeta rochoso GJ 1132 b usando o instrumento JWST NIRSpec G395H. Cobrindo uma faixa de comprimento de onda de 2.8-5.2 μm, essas observações tiveram como objetivo lançar luz sobre a composição atmosférica do planeta. Observações anteriores com o instrumento WFC3 do Telescópio Espacial Hubble produziram resultados inconclusivos, com evidências conflitantes de uma atmosfera ou de um espectro sem características.

Os dados do JWST revelaram diferenças significativas entre as duas visitas. Durante um trânsito, o espectro era consistente com uma atmosfera dominada por H2O, com vestígios de CH4 e N2O. Alternativamente, o sinal poderia ser atribuído à contaminação estelar de manchas estelares não ocultadas. Por outro lado, o espectro obtido durante o segundo trânsito parecia inexpressivo. Nenhuma das visitas apoiou a presença relatada anteriormente de HCN na atmosfera de GJ 1132 b. As diferenças observadas entre as visitas não podem ser explicadas pela variabilidade atmosférica ou efeitos instrumentais.

É importante ressaltar que os pesquisadores também analisaram espectros estelares fora de trânsito e não encontraram nenhuma evidência de mudança na heterogeneidade estelar entre as visitas, que foram separadas por apenas 8 dias. Além disso, não foram identificadas diferenças significativas nos efeitos sistemáticos instrumentais. A explicação mais plausível para as discrepâncias observadas é o ruído aleatório que afeta a análise dos dados.

Estas novas observações fornecem informações valiosas sobre os espectros de transmissão do GJ 1132 b e destacam os desafios associados à detecção e caracterização de atmosferas de exoplanetas rochosos. Novos estudos com o JWST e outros observatórios futuros continuarão a expandir a nossa compreensão das diversas atmosferas presentes na população de exoplanetas.

Fontes:

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)