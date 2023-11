Nave espacial Lucy da NASA descobre sistema binário no asteróide Dinkinesh

A espaçonave Lucy da NASA fez recentemente uma descoberta emocionante durante seu sobrevôo pelo asteróide Dinkinesh. O sistema de imagem da espaçonave revelou que Dinkinesh não é um único asteroide, mas sim um sistema binário que consiste em dois asteroides orbitando um ao outro.

As primeiras imagens retornadas por Lucy confirmam que Dinkinesh é de fato um par binário. Esta descoberta forneceu informações valiosas sobre a natureza dos pequenos asteróides e o seu comportamento no espaço. Estima-se que o asteroide maior do sistema tenha aproximadamente 0.5 km de largura, enquanto o menor mede cerca de 0.15 km de tamanho.

Este encontro com Dinkinesh serviu como um teste para as habilidades de rastreamento de Lucy e seu sistema de rastreamento de terminal. A espaçonave rastreou com sucesso o par binário de asteroides enquanto eles passavam a uma velocidade de 10,000 km/h. O sistema de rastreamento do terminal rastreou os asteroides de forma autônoma, demonstrando sua eficácia em cenários de exploração espacial em tempo real.

A comunidade científica está entusiasmada com a série de imagens capturadas por Lucy durante este encontro. Os dados recolhidos pela sonda serão analisados ​​detalhadamente para obter mais informações sobre a composição e comportamento dos asteróides. O sistema binário em Dinkinesh oferece uma oportunidade interessante para estudos comparativos com outros sistemas binários, como os asteróides binários próximos à Terra Didymos e Dimorphos observados pela missão DART.

A equipe Lucy continuará a estudar os dados coletados durante este encontro e a se preparar para futuras missões. Em 2025, Lucy dará uma olhada de perto em outro asteróide do cinturão principal chamado Donaldjohanson. Isto irá melhorar ainda mais a nossa compreensão dos asteroides e abrir caminho para o objetivo principal da missão: explorar os asteroides troianos de Júpiter a partir de 2027.

Esta descoberta abre novas dimensões na nossa compreensão dos asteróides e das suas formações. Destaca a importância da exploração e investigação contínuas para desvendar os mistérios do nosso sistema solar e mais além.

Perguntas frequentes

O que é um sistema binário no contexto dos asteróides?

Um sistema binário no contexto de asteróides refere-se à presença de dois asteróides orbitando um ao outro. Esses asteróides estão ligados gravitacionalmente e exibem uma relação única em seu movimento e dinâmica.

Qual é o sistema de rastreamento de terminal de Lucy?

O sistema de rastreamento terminal de Lucy é uma tecnologia a bordo da espaçonave que permite rastrear autonomamente um asteróide enquanto ele passa em alta velocidade. Este sistema é crucial para capturar imagens e dados detalhados durante encontros próximos com asteróides.

Quais são os principais objetivos da missão Lucy da NASA?

Os principais objetivos da missão Lucy da NASA são explorar os asteróides troianos de Júpiter, que são um grupo de asteróides que compartilham a órbita de Júpiter ao redor do sol. Ao estudar estes asteróides, os cientistas esperam obter informações sobre a formação inicial do sistema solar e a dinâmica da influência gravitacional de Júpiter.

Que outros asteróides Lucy encontrará no futuro?

Após o seu encontro com Dinkinesh, Lucy está programada para observar de perto outro asteroide do cinturão principal chamado Donaldjohanson em 2025. Depois disso, a espaçonave irá explorar os asteroides troianos de Júpiter, seus alvos principais, a partir de 2027.

