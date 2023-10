Lesões ao passear com cães: como se manter seguro ao passear com seu animal de estimação

Passear com cães é uma atividade popular que proporciona exercício e diversão tanto para os donos quanto para seus companheiros peludos. No entanto, pesquisas recentes revelaram um aumento preocupante de lesões associadas a passear com cães. Um estudo publicado na revista Medicine & Science in Sports & Exercise examinou mais de 400,000 lesões em passeios com cães de 2001 a 2020 e descobriu um aumento de quatro vezes na taxa de lesões durante esse período.

O estudo identificou mulheres entre 40 e 64 anos como o grupo demográfico mais comumente ferido. As três lesões mais frequentes relatadas foram fraturas de dedos, lesões cerebrais traumáticas e distensões nos ombros. Essas lesões podem ter efeitos duradouros e impactar significativamente o bem-estar dos donos de cães.

Uma das principais razões para essas lesões é a falta de preparação e treinamento adequados. De acordo com Katelin Thomas, proprietária da K-9 Turbo Training em Ferndale, aproximadamente 99% dos donos de cães não treinam adequadamente seus animais de estimação para andar na coleira antes de esperar que eles se comportem bem durante as caminhadas. Treinamento insuficiente pode causar acidentes e lesões.

Para reduzir o risco de lesões, Thomas oferece diversas dicas valiosas. Primeiro, é recomendado usar uma guia padrão de quase dois metros em vez de uma guia retrátil, que pode representar riscos de tropeçar e emaranhar. O manuseio adequado da guia também é crucial. Thomas aconselha segurar a guia com uma mão pela alça na extremidade e usar a outra mão para segurá-la cerca de um terço do caminho para baixo. Evite enrolar a guia nos dedos ou pulsos para evitar emaranhamento.

Usar um arnês com clipe frontal em vez de apenas uma coleira é outra medida de segurança. Esses arneses têm um clipe frontal que redireciona o movimento de puxar em direção ao dono, em vez de permitir que o cão se mova para frente. Isso reduz a pressão sobre o proprietário e reduz o risco de ferimentos.

Além disso, é essencial levar guloseimas durante as caminhadas. Distrações podem fazer com que os cães puxem ou corram, aumentando as chances de acidentes. Ao oferecer guloseimas, os donos podem redirecionar o foco de seus animais de estimação e reforçar os comportamentos desejados, como andar com a guia solta e ficar atento.

Por último, os proprietários devem lembrar-se de que eles e os seus cães formam uma equipa. Permanecer atento e vigilante durante as caminhadas é crucial para identificar possíveis distrações e traçar um plano para lidar com elas. Tratar com reforço positivo pode ser altamente eficaz para captar a atenção do cão e manter o controle.

Lesões em passeios com cães podem ser significativamente reduzidas com a implementação dessas dicas de segurança e enfatizando o treinamento e a preparação adequados. Ao priorizar a segurança, os donos de cães podem continuar a usufruir dos benefícios desta atividade, minimizando o risco de acidentes.

