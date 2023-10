A urbanização impulsiona a evolução das plantas? Investigando os efeitos das ilhas de calor urbanas na variação da cor das folhas

A urbanização transformou grandes áreas de terra na Terra, criando habitats artificiais conhecidos como ambientes urbanos. Estes ambientes impõem pressões seletivas aos seus habitantes, incluindo a exposição a superfícies de retenção de calor que formam ilhas de calor urbanas. Embora pesquisas anteriores tenham explorado o impacto do estresse térmico urbano na evolução animal, seus efeitos nas plantas permanecem em grande parte inexplorados.

Para colmatar esta lacuna de investigação, uma equipa de investigadores liderada pelo Professor Associado Yuya Fukano, da Universidade de Chiba, no Japão, investigou como as ilhas de calor urbanas afectam as cores das folhas de Oxalis corniculata, uma planta vulgarmente conhecida como azedinha rasteira. Esta planta apresenta variações na cor das folhas, que vão do verde ao vermelho, e é encontrada em espaços urbanos e não urbanos em todo o mundo. Estudos anteriores sugerem que estas variações de cor actuam como adaptações evolutivas para proteger a planta do stress ambiental, com pigmentos vermelhos nas folhas que se pensa mitigarem os danos induzidos pelo calor e pela luz.

Através de observações de campo realizadas em regiões urbanas e não urbanas em escala local, paisagística e global, os pesquisadores descobriram que variantes de folhas vermelhas da azeda rasteira eram comumente encontradas perto de superfícies impermeáveis ​​em áreas urbanas, enquanto variantes de folhas verdes eram dominantes em áreas urbanas. espaços verdes. Este padrão geográfico foi consistente em todo o mundo, confirmando uma ligação entre a urbanização e as variações de cor das folhas da azeda rasteira.

Outros experimentos foram conduzidos para quantificar os benefícios adaptativos dessas variações de cor das folhas. Os resultados mostraram que as variantes de folhas vermelhas exibiram taxas de crescimento superiores e maior eficiência fotossintética sob altas temperaturas, enquanto as variantes de folhas verdes prosperaram em temperaturas mais baixas. As variantes de folhas vermelhas apresentaram maior tolerância ao estresse e foram mais competitivas em áreas urbanas com baixa densidade de plantas, enquanto as variantes de folhas verdes prosperaram em áreas verdes exuberantes.

Análises genéticas indicaram que a variante de folha vermelha de O. corniculata pode ter evoluído múltiplas vezes a partir da planta ancestral de folha verde. Esta pesquisa fornece informações valiosas sobre a evolução contínua nas áreas urbanas e destaca a importância de compreender a adaptação das plantas às ilhas de calor urbanas para a produção agrícola sustentável e a dinâmica dos ecossistemas.

Mais pesquisas são necessárias para explorar outras características das plantas além da cor das folhas, para uma compreensão abrangente da adaptação das plantas às ilhas de calor urbanas.

Fonte: Yuya Fukano et al, Do verde ao vermelho: o estresse térmico urbano impulsiona a evolução da cor das folhas. Avanços da Ciência (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Universidade de Chiba)