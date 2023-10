Os planetas do tamanho da Terra são mais comuns em torno das anãs vermelhas? Talvez não

A procura de exoplanetas potencialmente habitáveis ​​centra-se frequentemente em mundos do tamanho da Terra, considerando que a Terra é o único planeta habitável conhecido. A recente excitação cercou a descoberta de sete planetas do tamanho da Terra orbitando uma estrela anã vermelha no sistema TRAPPIST-1, levando à especulação de que tais planetas poderiam ser mais comuns em torno de anãs vermelhas em comparação com estrelas semelhantes ao Sol. No entanto, novas pesquisas sugerem o contrário.

A busca por exoplanetas começou com o telescópio espacial Kepler da NASA, que identificou quase 5,000 exoplanetas, com milhares de outros aguardando confirmação. As descobertas iniciais do Kepler indicaram que exoplanetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis ​​eram mais prevalentes em torno das anãs M (anãs vermelhas). No entanto, com o passar do tempo, surgiram dúvidas sobre a precisão dos dados do Kepler.

O estudo recente, intitulado “Não há evidências de mais planetas do tamanho da Terra na zona habitável das estrelas M de Kepler versus estrelas FGK”, de autoria de Galen Bergsten, da Universidade do Arizona, desafia as suposições anteriores. Ele destaca que detecções confiáveis ​​de planetas do tamanho da Terra na zona habitável permanecem ilusórias, mesmo para anãs M.

O Kepler foi concebido para observar planetas do tamanho da Terra em torno de estrelas semelhantes ao Sol, mas falhas mecânicas interromperam a sua monitorização a longo prazo, impedindo uma pesquisa completa. Consequentemente, os investigadores tiveram que confiar nos dados limitados do Kepler para estimar a ocorrência de planetas do tamanho da Terra em torno de anãs vermelhas. Estudos anteriores sugeriram números significativos destes planetas, mas a nova investigação sugere que os resultados do Kepler não eram precisos, tornando as taxas de ocorrência estimadas pouco fiáveis.

Ao utilizar a sonda Gaia, que mede com precisão as propriedades das estrelas, o estudo revela que muitas das estrelas do Kepler eram maiores e mais quentes do que se pensava anteriormente. Os dados melhorados de Gaia expõem a imprecisão dos resultados do Kepler e minam ainda mais a suposição de que planetas do tamanho da Terra sejam mais comuns em torno de anãs vermelhas.

Embora a investigação desafie as estimativas anteriores, é importante notar que encontrar planetas semelhantes à Terra é um desafio devido às dificuldades na detecção de trânsitos em torno de anãs vermelhas. Além disso, a habitabilidade dos planetas anãs vermelhas ainda é um tema de incerteza, dado o potencial para elevados níveis de radiação e atmosferas instáveis.

Há muito mais para aprender sobre exoplanetas do tamanho da Terra, diferentes tipos de estrelas e suas zonas habitáveis. À medida que dados mais precisos se tornam disponíveis e os cientistas conduzem mais investigações, a nossa compreensão continuará a aprofundar-se. A busca para determinar a prevalência de planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis ​​continua em curso, tanto em torno de anãs vermelhas como de estrelas semelhantes ao Sol.

