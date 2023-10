Novo material leve, mais resistente que o aço, criado com DNA e vidro

Cientistas da Universidade de Columbia, da Universidade de Connecticut e do Laboratório Nacional Brookhaven do Departamento de Energia dos EUA desenvolveram um material leve e inovador que é mais forte que o aço. Em colaboração, os pesquisadores combinaram o DNA, material biológico responsável pelo armazenamento da informação genética, com a sílica, principal componente do vidro, para criar o novo material.

Um dos aspectos únicos do DNA é a sua capacidade de formar estruturas 3D complexas, ou origami, através da ligação de nucleotídeos. Essas estruturas de DNA podem atuar como blocos de construção que se automontam em estruturas reticuladas maiores. Ao revestir essas estruturas de DNA com uma fina camada de sílica, os pesquisadores conseguiram criar um material leve e incrivelmente forte. O material também incorpora os princípios da biomineralização, processo pelo qual o tecido vivo produz minerais para aumentar sua dureza.

Os cientistas empregaram a nanoindentação, um teste mecânico especializado, para medir a resistência do material. Eles descobriram que era quatro vezes mais resistente que o aço, enquanto sua densidade era cerca de cinco vezes menor. A resistência e resiliência do material vêm de sua combinação única de DNA e sílica, bem como de sua estrutura em nanoescala. Isso abre novas possibilidades para aplicações de engenharia e defesa.

Os pesquisadores planejam investigar mais a fundo o uso de outros materiais, como cerâmicas de metal duro, para criar materiais leves ainda mais resistentes. Suas descobertas foram publicadas na revista Cell Reports Physical Science. Este avanço pode ter implicações significativas para o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias no futuro.

Definições:

– DNA: Uma molécula que carrega informações biológicas e instrui as células sobre como se formar, crescer e se reproduzir.

– Sílica: Principal componente do vidro, um material duro e quebradiço.

– Origami: A arte de dobrar papel em desenhos complexos.

– Nucleotídeos: Os blocos de construção do DNA.

– Biomineralização: O processo pelo qual o tecido vivo produz minerais para aumentar a dureza.

