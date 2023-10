Um estudo recente trouxe à luz o misterioso desaparecimento de animais marinhos que ocorreu entre 390 e 385 milhões de anos atrás no Pólo Sul. A investigação realizada traz uma nova visão sobre o profundo impacto das alterações climáticas e do nível do mar nos ecossistemas marinhos.

Durante o período Devoniano Médio-Início, o supercontinente Gondwana, que incluía partes da atual África, América do Sul e Antártica, estava situado perto do Pólo Sul. Ao contrário da paisagem gelada que hoje associamos à Antártica, esta antiga massa de terra conheceu climas mais quentes e níveis do mar mais elevados, levando a inundações extensas.

Os cientistas há muito que ficam intrigados com o surgimento e subsequente desaparecimento da biota Malvinoxhosan, um grupo de animais marinhos que prosperavam em águas mais frias. Este grupo era constituído por vários tipos de marisco, muitos dos quais já extintos. Após dois séculos de mistério, o principal autor do estudo, Dr. Cameron Penn-Clarke, explica que a origem e o desaparecimento desses animais foram finalmente desvendados.

Para investigar esse fenômeno, os pesquisadores reuniram e analisaram uma grande quantidade de dados fósseis. Utilizando métodos analíticos avançados, eles examinaram cuidadosamente camadas de rochas antigas, cada uma contendo seus próprios registros fósseis únicos. A análise revelou 7 a 8 camadas distintas, mostrando um declínio progressivo na diversidade de animais marinhos.

Ao comparar essas camadas com dados ambientais antigos e registros de temperatura global, os pesquisadores fizeram uma descoberta alarmante. Eles encontraram uma forte correlação entre o declínio da diversidade de espécies marinhas e a flutuação dos níveis do mar e as mudanças climáticas. Foi durante uma fase de arrefecimento global que a biota Malvinoxhosan floresceu. Condições mais frias permitiram que esses animais se especializassem, beneficiando-se das barreiras térmicas circumpolares próximas aos pólos. Porém, à medida que as temperaturas começaram a subir, os animais Malvinoxhosan desapareceram, dando lugar a espécies mais adaptadas às águas mais quentes.

As alterações nos níveis do mar durante este período provavelmente quebraram as barreiras oceânicas naturais, permitindo que as águas equatoriais quentes se infiltrassem no Pólo Sul. Consequentemente, estas espécies de águas quentes dominaram, sinalizando o desaparecimento das criaturas marinhas Malvinoxhosan. A degradação dos ecossistemas polares causada pelo desaparecimento da biota Malvinoxhosan foi catastrófica e irreversível.

Penn-Clarke descreve isso como um “mistério de assassinato de 390 milhões de anos”. As descobertas do estudo indicam que os efeitos combinados das mudanças no nível do mar e na temperatura foram os principais fatores que desencadearam este evento de extinção. Embora este evento em particular coincida com extinções conhecidas durante o período Devoniano Médio-Início, os investigadores não têm inferências precisas sobre a idade.

Compreender a sensibilidade dos ambientes e ecossistemas polares às mudanças no nível do mar e na temperatura é crucial, especialmente à luz da actual crise de biodiversidade. O estudo ressalta a natureza permanente das mudanças que ocorrem nas regiões polares. Estas conclusões destacam a urgência de proteger e preservar estes ecossistemas vulneráveis.

Fontes:

– Autor principal do estudo, Dr. Cameron Penn-Clarke da Universidade de Witwatersrand, Instituto de Estudos Evolutivos.