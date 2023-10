Imagem direta de ligação de glicanos a biomoléculas no nível de molécula única

Uma equipe de químicos orgânicos do Instituto Max-Planck de Pesquisa do Estado Sólido, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Tübingen e da Universidade de Copenhague, desenvolveu um método de microscopia para capturar imagens de glicanos ligados a biomoléculas. Os glicanos, que são carboidratos envolvidos em vários processos biológicos, são normalmente encontrados na superfície celular. Esta pesquisa, publicada na Science, apresenta um avanço nas técnicas de imagem no nível de molécula única.

Os glicanos desempenham um papel crucial no enovelamento de proteínas e têm sido extensivamente estudados devido à sua importância nos processos biológicos. Neste estudo, os pesquisadores usaram uma técnica de eletrospray para empurrar glicanos ligados a moléculas de lipídios e proteínas (conhecidos como glicosaminoglicanos e glicoconjugados) em superfícies de prata e cobre. Isso permitiu a imagem direta das moléculas usando microscopia de varredura por tunelamento.

Ao empregar esta técnica, a equipe de pesquisa foi capaz de identificar monossacarídeos específicos nas cadeias de glicanos e obter insights sobre a orientação e posições de fixação dos glicanos nas estruturas proteicas. Os cientistas também demonstraram a aplicação deste método de imagem, capturando imagens de glicanos ligados ao oxigênio ligados a proteínas mucinas, o que poderia potencialmente ajudar na detecção de biomarcadores precoces do câncer.

Esta nova técnica de imagem tem um vasto potencial em vários esforços de investigação, incluindo a identificação de glicolípidos e glicoproteínas desconhecidos. A capacidade de visualizar as sequências e localizações dos glicanos no nível de molécula única fornece informações valiosas sobre as propriedades estruturais e os papéis funcionais desses carboidratos nos processos biológicos.

