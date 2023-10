Complexo dinuclear de rutênio permite redução fotocatalítica altamente seletiva de CO2

Pesquisadores da Universidade de Tsukuba fizeram progressos significativos no campo das energias renováveis ​​ao desenvolver um complexo dinuclear de rutênio (Ru) que atua como um fotocatalisador eficiente para converter CO2 em monóxido de carbono (CO). Este avanço é uma grande promessa para abordar o esgotamento dos combustíveis fósseis e combater o aquecimento global.

Semelhante ao processo de fotossíntese nas plantas, a conversão e armazenamento de energia solar em energia química são cruciais para enfrentar os desafios ambientais. A equipe utilizou as poderosas propriedades fotocatalíticas do complexo dinuclear Ru para obter uma reação de redução de CO2 altamente eficiente, resultando em uma seletividade de mais de 99% para CO.

Para a realização do experimento, uma mistura de dimetilacetamida e água, contendo o complexo dinuclear Ru como fotocatalisador e agente redutor sacrificial, foi exposta à luz com comprimento de onda central de 450 nm em atmosfera de CO2. Após 10 horas, todo o agente redutor foi consumido e o CO2 foi convertido com sucesso em CO.

Os pesquisadores determinaram que o rendimento quântico máximo da reação em 450 nm foi de 19.7%. Notavelmente, a redução fotocatalítica do CO2 prosseguiu com notável eficiência, mesmo quando a concentração inicial de CO2 na fase gasosa foi reduzida para 1.5%. Isto indica que quase todo o CO2 introduzido poderia ser convertido em CO.

A maior estabilidade do complexo dinuclear de Ru recentemente desenvolvido é atribuída ao forte efeito quelante do ligante empregado. As duas porções do complexo Ru do complexo envolvem-se na fotossensibilização, aumentando ainda mais a sua estabilidade sob condições de reação.

Os pesquisadores pretendem aumentar ainda mais a atividade catalítica do complexo Ru para criar um sistema de reação capaz de conduzir eficientemente o processo de redução de CO2, mesmo em concentrações mais baixas de CO2 equivalentes às da atmosfera terrestre.

Esta investigação abre novas possibilidades de utilização da energia solar para converter CO2 em produtos químicos de valor acrescentado e fornece uma abordagem promissora para combater os efeitos negativos das emissões de carbono.

Fonte: Jornal da Sociedade Americana de Química