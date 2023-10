O poder dos modelos digitais de terreno: desvendando os segredos de Marte

By

Imagine voar sobre os majestosos desfiladeiros de Marte, experimentando a emoção da exploração no conforto da sua casa. Graças ao trabalho inovador de especialistas do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, esta aventura virtual agora é possível.

Utilizando software especializado e imagens de alta resolução tiradas do espaço, uma equipe do Laboratório Lunar e Planetário criou modelos realistas do terreno da superfície de Marte. Esses modelos digitais de terreno (DTMs) permitem que os planejadores de missão estudem possíveis locais de pouso para rovers e landers, bem como mapeiem rotas seguras através do terreno estranho, estabelecendo as bases para futuras campanhas de exploração.

O processo de criação de um DTM começa com o High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), um instrumento de câmera a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. A HiRISE captura imagens de alta resolução da superfície de Marte, usando um método chamado fotografia de vassoura. Ao contrário dos instantâneos tradicionais, o HiRISE faz uma longa varredura do planeta, produzindo imagens que são usadas para criar DTMs, que são mapas topográficos que capturam a forma da superfície planetária.

“Esses DTMs levam muito tempo para serem feitos”, diz o coordenador de divulgação da HiRISE, Ari Espinoza. “Os seus números elevados sublinham o valor que a HiRISE ainda tem, especialmente porque mais ninguém está a produzir imagens de tão alta resolução do terreno de Marte.”

O nível de detalhe capturado pela HiRISE é surpreendente. Ele pode resolver objetos de até um metro, revelando possíveis obstáculos e perigos que podem não ser aparentes à distância. A abundância de DTMs da Universidade do Arizona tornou-os num recurso muito procurado para examinar mudanças na geologia de Marte, identificar locais de aterragem seguros e navegar em rotas de rover.

Para criar um MDT são necessárias duas imagens da mesma área, capturadas de diferentes ângulos e órbitas. Esses pares estéreo são então usados ​​para produzir os mapas topográficos 3D. O processo é intensivo e envolve uma combinação de codificação, avaliação de imagens e edição manual.

Embora a sua função principal seja ajudar no planeamento da missão, os DTMs também fornecem informações valiosas sobre os processos dinâmicos que ocorrem em Marte. Desde a observação de mudanças sazonais na cobertura de gelo até ao acompanhamento do movimento das dunas de areia, os DTMs oferecem uma perspectiva única que permite aos cientistas desvendar os mistérios do Planeta Vermelho.

Portanto, da próxima vez que você embarcar em uma viagem virtual pelos cânions de Marte ou navegar por seu terreno traiçoeiro ao lado de um rover, lembre-se do poder dos modelos digitais de terreno e da equipe dedicada da Universidade do Arizona que continua a desvendar os segredos do nosso planeta vizinho.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. O que é um modelo digital de terreno (MDT)?

Um modelo digital de terreno (DTM) é um mapa topográfico que captura a forma e as características de uma superfície planetária. No contexto de Marte, os DTMs são criados usando imagens de alta resolução capturadas pela câmera HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter da NASA.

2. Como os modelos digitais de terreno são usados ​​na exploração de Marte?

Os DTMs são ferramentas inestimáveis ​​para planejadores de missão. Permitem o exame de potenciais locais de aterragem, a identificação de rotas seguras para rovers e landers, e o estudo das mudanças na geologia de Marte ao longo do tempo. Eles fornecem uma representação realista do terreno marciano, auxiliando na navegação e na compreensão dos processos dinâmicos do planeta.

3. Qual é o significado das imagens de alta resolução da HiRISE?

As imagens de alta resolução da HiRISE fornecem detalhes sem precedentes da superfície de Marte. Eles podem resolver objetos de até um metro, revelando possíveis obstáculos que podem não ser visíveis à distância. Estas imagens, combinadas com a criação de DTMs, oferecem uma compreensão mais profunda da paisagem marciana e das suas características geológicas.

4. Como os DTMs são produzidos a partir de imagens HiRISE?

Para criar um DTM, duas imagens da mesma área são tiradas de diferentes ângulos e órbitas. Esses pares estéreo são usados ​​para produzir mapas 3D que representam com precisão a topografia da superfície marciana. O processo envolve codificação, avaliação de imagem e edição manual para garantir precisão e remover erros.

5. Que informações os DTMs podem fornecer sobre Marte?

Os DTMs permitem aos cientistas observar mudanças na superfície de Marte, tais como variações sazonais na cobertura de gelo e no movimento das dunas de areia. Eles também auxiliam na navegação de rovers, ajudando a identificar perigos potenciais e a navegar em terrenos desafiadores. No geral, os DTMs oferecem uma perspectiva única que contribui para a nossa compreensão do Planeta Vermelho.