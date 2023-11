Técnica inovadora usa DNA microbiano para detectar minerais enterrados

Os pesquisadores fizeram uma descoberta inovadora no campo da exploração mineral. Ao estudar o DNA microbiano na superfície do solo, cientistas da Universidade da Colúmbia Britânica (UBC) desenvolveram um método não invasivo para detectar kimberlito enterrado, uma rocha associada aos diamantes. Esta técnica inovadora oferece uma alternativa mais precisa à análise geoquímica tradicional, revolucionando potencialmente o setor de mineração.

Em seu estudo publicado na Nature Communications Earth and Environment, os pesquisadores explicam que os micróbios do solo sofrem alterações quando entram em contato com materiais minerais. Estas alterações podem servir como “impressões digitais biológicas” que revelam a presença de depósitos minerais enterrados. Ao analisar as sequências de ADN destes micróbios indicadores, os cientistas conseguiram identificar a localização específica do kimberlito enterrado dezenas de metros abaixo da superfície da Terra.

As implicações desta investigação vão além da exploração de diamantes. Os mesmos métodos de sequenciação de ADN podem ser aplicados para identificar outros minerais cruciais para a transição global para a energia verde. Por exemplo, a investigação em curso da equipa mostrou resultados promissores na detecção de depósitos de cobre pórfiro, que são vitais para a produção de tecnologias de energia renovável.

Ao aproveitar o poder do DNA microbiano, esta técnica pode potencialmente economizar tempo e recursos para os garimpeiros minerais. Em vez de depender apenas de perfurações e análises químicas, que podem ser caras e demoradas, esta abordagem não invasiva fornece uma maneira econômica e eficiente de localizar minerais enterrados. Além disso, abre novas possibilidades para mais inovação na indústria mineira.

Perguntas frequentes

P: Como funciona a técnica do DNA microbiano?

R: Os micróbios do solo sofrem alterações quando entram em contato com materiais minerais. Ao analisar as sequências de ADN destes micróbios indicadores, os investigadores podem identificar a presença e localização de depósitos minerais enterrados.

P: Quais são as vantagens desta técnica em comparação com os métodos tradicionais?

R: Ao contrário da análise geoquímica tradicional, que envolve perfuração e teste de elementos no solo, a técnica de DNA microbiano é não invasiva, mais precisa e potencialmente mais econômica.

P: Esta técnica pode ser aplicada a outros minerais além do diamante?

R: Sim, esta técnica tem aplicações mais amplas na exploração mineral. Os pesquisadores também mostraram resultados promissores na identificação de depósitos de cobre pórfiro, que são cruciais para tecnologias de energia renovável.

P: Quais são as implicações para o sector mineiro?

R: Esta técnica inovadora poderá redefinir o futuro do sector mineiro, fornecendo um método mais preciso e eficiente para identificar minerais enterrados. Tem o potencial de economizar tempo e recursos para os mineradores, levando ao aumento da produtividade e à economia de custos.

Fontes:

– Nature Communications Terra e Meio Ambiente (https://www.nature.com/ncomms/)

– Universidade da Colúmbia Britânica (https://www.ubc.ca/)