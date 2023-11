O que realmente está acontecendo com Betelgeuse: uma fusão estelar?

By

Betelgeuse, a estrela supergigante vermelha que fica proeminentemente no ombro de Orion, o Caçador, tem causado ondas nos últimos anos com suas flutuações significativas na luminosidade. Embora muitos tenham especulado que estas mudanças indicam uma explosão iminente de supernova, novas pesquisas revelaram uma possibilidade diferente e intrigante: uma fusão estelar.

Um estudo intitulado “Betelgeuse como fusão de uma estrela massiva com uma companheira”, realizado por Sagiv Shiber, do Departamento de Física e Astronomia da Louisiana State University, mergulha na ideia de que Betelgeuse pode ter consumido uma estrela companheira menor. Esta teoria baseia-se no entendimento de que a maioria das estrelas massivas existem dentro de sistemas binários e que algumas podem experimentar fusões durante a sua evolução.

Os pesquisadores simularam uma fusão entre uma estrela menor de 4 massas solares e uma estrela de 16 massas solares, semelhante à massa estimada de Betelgeuse. Estas simulações revelaram que à medida que as estrelas se aproximavam e partilhavam um envelope comum, a estrela mais pequena fundia-se finalmente com o núcleo de hélio da estrela primária. Este processo causou uma troca de energia orbital e térmica, levando a um pulso poderoso que se propagou através do envelope da estrela primária. Além disso, esta fusão poderia ter desencadeado a perda de massa, resultando num fluxo de massa em alta velocidade para longe da estrela primária.

A evidência que apoia esta fusão estelar reside na rápida taxa de rotação de Betelgeuse, aproximadamente 5.5 km/segundo, em comparação com os 2 km/segundo do nosso Sol. Estudos anteriores mostraram que uma fusão entre uma estrela massiva e uma companheira de baixa massa poderia ser responsável por uma taxa de rotação tão elevada. Além disso, a ejeção de material, semelhante às saídas polares observadas em eventos de explosão de fusão, sugere que uma fusão pode ter ocorrido no passado de Betelgeuse.

Embora este estudo não prove definitivamente a ocorrência de uma fusão, apresenta uma possibilidade convincente. Os astrofísicos ainda têm muito que aprender sobre estas fusões e as suas implicações para a evolução estelar. Métodos e ferramentas melhorados são necessários para compreender completamente estes eventos, o seu papel na formação da paisagem transitória astrofísica e as propriedades dos progenitores de supernovas.

Em conclusão, é pouco provável que as recentes flutuações na luminosidade de Betelgeuse estejam diretamente ligadas a uma fusão estelar, mas a ideia de Betelgeuse consumir uma estrela companheira mais pequena oferece uma nova perspetiva sobre o que pode estar a acontecer a esta supergigante enigmática. À medida que continuamos a aprofundar a física das fusões estelares, obteremos informações valiosas sobre a evolução de estrelas massivas e os eventos celestes que moldam o nosso universo.

Perguntas frequentes

P: O que é uma fusão estelar?



R: Uma fusão estelar ocorre quando duas estrelas em um sistema binário se aproximam o suficiente para se fundirem, resultando na troca de energia e potencial perda de massa.

P: Poderiam as recentes flutuações na luminosidade de Betelgeuse ser um sinal de uma supernova iminente?



R: Não, as flutuações na luminosidade são mais provavelmente atribuídas às nuvens de poeira e às pulsações regulares da estrela, e não a uma iminente explosão de supernova.

P: Como os pesquisadores investigaram a possibilidade de uma fusão na Betelgeuse?



R: Os investigadores simularam uma fusão entre estrelas com massas semelhantes à massa estimada de Betelgeuse e analisaram a dinâmica resultante e a troca de energia.

P: Existe alguma evidência sólida de uma fusão no passado da Betelgeuse?



R: Embora não haja evidências diretas, a rápida taxa de rotação de Betelgeuse e a ejeção de material são consistentes com o que é observado durante as fusões estelares.

P: Quais são as implicações de uma fusão estelar na evolução de Betelgeuse?



R: Uma fusão no passado de Betelgeuse não interromperia a sua evolução para uma supergigante vermelha, mas poderia contribuir para a sua rápida taxa de rotação e para a ejecção de material através de fluxos polares.