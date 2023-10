O cometa do diabo: um enorme visitante celestial se aproximando da Terra

Na vasta extensão do céu noturno, capturar a beleza deslumbrante das chuvas de meteoros e dos raros sobrevôos de cometas pode ser uma experiência gratificante para os observadores do céu. Embora chuvas de meteoros possam ocorrer com frequência, o aparecimento de cometas é uma verdadeira raridade. No entanto, se você tem uma queda por maravilhas celestiais, marque em seus calendários o ano de 2024, pois um enorme cometa chamado 12P/Pons-Brooks está prestes a se aproximar da Terra, o que o deixará impressionado. Apelidado de Cometa do Diabo devido ao seu formato único em forma de chifre, este cometa colossal é significativamente maior que o Monte Everest.

De acordo com um relatório da Live Science, em 21 de abril de 2024, o cometa 12P/Pons-Brooks chegará notavelmente perto da Terra. Com um tamanho de aproximadamente 30 quilômetros, esse visitante celestial é composto de criomagma – uma mistura de gelo, poeira e gás. O cometa entrou em erupção recentemente nos dias 5 e 7 de outubro, revelando o seu distinto par de chifres. Esta erupção marca a segunda erupção desde 20 de julho, após um período de dormência de 69 anos. Atualmente a caminho do sistema solar interno, o Cometa do Diabo está se aproximando mais do Sol.

Durante a sua aproximação, o Cometa do Diabo será visível a olho nu, embora o uso de um telescópio melhore a visão. É importante notar que, apesar do seu nome sinistro, os especialistas asseguram-nos que o cometa não representa nenhuma ameaça para a Terra. Após o seu encontro com o nosso planeta, o cometa continuará a sua viagem em direção aos limites exteriores do sistema solar, permanecendo oculto da nossa vista até ao ano de 2095.

A descoberta do 12P/Pons-Brooks ou Cometa do Diabo pode ser creditada ao astrônomo Jean-Louis Pons, que o avistou pela primeira vez em 12 de julho de 1812. Conhecido por seus vulcões de gelo ativos, este cometa está entre os 20 cometas identificados para exibir atividade vulcânica contínua. Alguns especialistas até comparam seu formato ao da icônica espaçonave Millennium Falcon da série de filmes Star Wars.

Fontes:

- Ciência Viva