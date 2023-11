Novas descobertas na previsão da estrutura de proteínas com AlphaFold 3

DeepMind, um laboratório líder em pesquisa de IA, causou sensação há quase cinco anos com o lançamento do AlphaFold, um sistema de IA capaz de prever com precisão as estruturas proteicas no corpo humano. Desde então, a DeepMind fez avanços significativos e lançou uma versão atualizada chamada AlphaFold 2 em 2020. Continuando seu trabalho inovador, a DeepMind revelou agora o AlphaFold 3, que pode gerar previsões para quase todas as moléculas no banco de dados de proteínas.

O Protein Data Bank é o maior banco de dados de acesso aberto de moléculas biológicas do mundo. Com os recursos aprimorados do AlphaFold 3, o Isomorphic Labs, um spin-off da DeepMind focado na descoberta de medicamentos, já está utilizando o modelo para design de medicamentos terapêuticos. Ao caracterizar várias estruturas moleculares que desempenham um papel crucial no tratamento de doenças, o AlphaFold 3 está auxiliando na identificação e design de novas moléculas que poderiam potencialmente se tornar medicamentos.

O que diferencia o AlphaFold 3 é sua capacidade de prever não apenas estruturas proteicas, mas também estruturas de ligantes, ácidos nucléicos e modificações pós-tradução. Ligantes são moléculas que se ligam a proteínas receptoras e influenciam a comunicação celular, enquanto os ácidos nucléicos carregam informações genéticas. Além disso, modificações pós-traducionais são alterações químicas que ocorrem após a formação de uma proteína.

Este sistema inovador de IA está provando ser uma ferramenta valiosa na descoberta de medicamentos. Tradicionalmente, os pesquisadores farmacêuticos contam com métodos de acoplamento para compreender a interação entre proteínas e ligantes. Estes métodos requerem a introdução de uma estrutura proteica de referência e uma posição de ligação sugerida para o ligando. No entanto, o AlphaFold 3 elimina a necessidade de uma estrutura de referência ou posição sugerida. Pode prever as estruturas de proteínas que não foram previamente caracterizadas e simular como as proteínas e os ácidos nucleicos interagem com outras moléculas. Este nível de modelagem é atualmente impossível com os métodos de acoplamento existentes.

A DeepMind reconhece que o AlphaFold 3 ainda tem áreas para melhorias. Num documento técnico que descreve os seus pontos fortes e limitações, os investigadores observaram que o sistema é insuficiente na previsão das estruturas das moléculas de ARN, que transportam instruções para a síntese de proteínas no corpo. No entanto, os esforços contínuos da DeepMind e da Isommorphic Labs visam resolver esta limitação e melhorar ainda mais as capacidades do sistema.

O desenvolvimento e o progresso do AlphaFold 3 destacam o imenso potencial da IA ​​no avanço da compreensão científica da complexa maquinaria molecular do corpo humano. À medida que a DeepMind continua seu trabalho, os pesquisadores antecipam conquistas ainda maiores na previsão da estrutura de proteínas e na descoberta de medicamentos.

