Predição de estruturas de proteínas: AlphaFold da DeepMind revoluciona a descoberta de medicamentos

Após o lançamento inovador do AlphaFold, um sistema de IA desenvolvido pela DeepMind, em 2016, a versão mais recente, AlphaFold 2, estreou em 2020. No entanto, a inovação da DeepMind não parou por aí. Hoje, a DeepMind anunciou o lançamento do sucessor do AlphaFold 2, apresentando recursos novos e aprimorados que têm o potencial de revolucionar a descoberta de medicamentos.

A versão mais recente do AlphaFold tem a capacidade de gerar previsões para quase todas as moléculas do Protein Data Bank, o maior banco de dados de moléculas biológicas de acesso aberto do mundo. A Isommorphic Labs, uma spin-off da DeepMind com foco na descoberta de medicamentos, já está aproveitando esse modelo avançado para auxiliar no projeto de medicamentos terapêuticos. Ao caracterizar diversas estruturas moleculares cruciais para o tratamento de doenças, o novo modelo AlphaFold visa acelerar o desenvolvimento de medicamentos novos e eficazes.

O que diferencia o novo AlphaFold é seu escopo expandido além da previsão de proteínas. DeepMind afirma que este modelo pode prever com precisão as estruturas dos ligantes, que são moléculas que se ligam a proteínas receptoras e induzem alterações na comunicação celular. Além disso, pode prever as estruturas dos ácidos nucleicos, que contêm informações genéticas vitais, e modificações pós-traducionais, que envolvem alterações químicas que ocorrem após a criação da proteína.

A previsão de estruturas de proteínas-ligantes é vital na descoberta de medicamentos, pois permite aos cientistas identificar e projetar moléculas potencialmente poderosas com propriedades terapêuticas. Tradicionalmente, os pesquisadores farmacêuticos contam com métodos de docking, que envolvem a simulação de como proteínas e ligantes interagem. Estes métodos requerem estruturas proteicas de referência e posições de ligação sugeridas para os ligantes. No entanto, com o AlphaFold mais recente, a necessidade de uma estrutura de proteína de referência ou posição sugerida é eliminada. O modelo pode prever as estruturas de proteínas que não foram extensivamente caracterizadas e simular suas interações com outras moléculas. Este nível de modelagem supera as capacidades dos métodos de acoplamento atuais.

A DeepMind enfatiza que seu modelo mais recente apresenta avanços significativos na previsão da ligação de anticorpos, uma área crítica para a descoberta de medicamentos. O potencial da IA ​​para melhorar a nossa compreensão da intrincada maquinaria molecular do corpo humano é claramente demonstrado pelo desempenho notável do novo AlphaFold.

Apesar de suas capacidades notáveis, o AlphaFold mais recente não é perfeito. Em um white paper detalhado, os pesquisadores da DeepMind e do Isommorphic Labs reconhecem que o sistema tem limitações ao prever as estruturas das moléculas de RNA. As moléculas de RNA desempenham um papel vital no transporte das instruções para a síntese de proteínas no corpo. No entanto, é evidente que tanto a DeepMind como a Isommorphic Labs estão a trabalhar ativamente para resolver esta limitação e refinar ainda mais o seu sistema de IA.

FAQ:

P: O que é AlphaFold?

R: AlphaFold é um sistema de IA desenvolvido pela DeepMind que prevê com precisão as estruturas das proteínas no corpo humano.

P: Como o AlphaFold ajuda na descoberta de medicamentos?

R: Ao prever com precisão as estruturas proteicas e as interações com ligantes, o AlphaFold ajuda a identificar e projetar novas moléculas para possíveis medicamentos.

P: O que são ligantes?

R: Ligantes são moléculas que se ligam a proteínas receptoras e influenciam a comunicação celular.

P: O que são ácidos nucléicos?

R: Os ácidos nucleicos são moléculas que contêm informações genéticas cruciais para vários processos biológicos.

P: Como o AlphaFold difere dos métodos de encaixe?

R: AlphaFold pode prever estruturas de proteínas sem a necessidade de uma estrutura de referência ou posições de ligação sugeridas, superando as capacidades dos métodos de acoplamento atuais.

P: Qual é a limitação atual do AlphaFold?

R: AlphaFold ainda enfrenta desafios na previsão precisa das estruturas das moléculas de RNA, que desempenham um papel vital na síntese de proteínas.