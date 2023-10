A evidência mais profunda de branqueamento de recifes de coral descoberta no Oceano Índico

Cientistas fizeram uma descoberta inovadora no Oceano Índico, revelando as evidências mais profundas de branqueamento de recifes de coral já registradas. Esta evidência, encontrada a profundidades superiores a 90 metros, é significativa porque revela a gravidade dos danos causados ​​aos recifes de coral, essenciais para a saúde do ecossistema oceânico.

Publicado na Nature Communications, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Plymouth descobriu que áreas de recifes de coral localizadas a mais de 90 metros abaixo da superfície do Oceano Índico sofreram um branqueamento extenso, com até 80% dos recifes afetados em certas regiões. . Este dano pode ser atribuído a um aumento de 30% na temperatura do mar no Oceano Índico.

As descobertas surpreendentes contradizem a crença anterior de que os corais mais profundos eram mais resistentes ao aquecimento dos oceanos. Phil Hosegood, o investigador principal do estudo, expressou o seu espanto, afirmando: “Recifes em profundidades semelhantes em todo o mundo estão provavelmente em risco de mudanças climáticas semelhantes”.

Os pesquisadores utilizaram robôs subaquáticos e dados oceanográficos gerados por satélite durante o estudo do Oceano Índico Central. Durante um cruzeiro de investigação em Novembro de 2019, observaram os primeiros sinais de branqueamento de corais em recifes mais profundos, utilizando veículos subaquáticos operados remotamente e equipados com câmaras. Este branqueamento foi causado por um aprofundamento da termoclina, uma camada onde a temperatura muda rapidamente com a profundidade, que está ligada a padrões climáticos regionais semelhantes ao El Niño, intensificados ainda mais pela crise climática.

Embora algumas partes do recife afectado tenham mostrado sinais de recuperação entre 2020 e 2022, os cientistas sublinham a urgência de aumentar os esforços de monitorização nas profundezas do oceano. Os corais mesofóticos, que se esperava que compensassem os danos causados ​​aos corais de águas pouco profundas, revelaram-se também vulneráveis.

Nas últimas décadas, o Oceano Índico tropical registou um aumento significativo no aquecimento dos oceanos, com um aumento médio da temperatura da superfície do mar (TSM) de cerca de 1 grau Celsius entre 1951 e 2015, segundo dados do governo indiano. Este aquecimento está ocorrendo a uma taxa de 0.15 graus Celsius por década.

Esta descoberta sublinha a necessidade de acção imediata para enfrentar as alterações climáticas e proteger os recifes de coral em todo o mundo. Os esforços de monitorização devem ser aumentados para compreender a extensão dos danos e desenvolver estratégias de conservação eficazes para estes ecossistemas vulneráveis.

Fontes:

– Comunicações da Natureza (Estudo)

– Universidade de Plymouth (Instituição de Pesquisa)

– Dados do governo indiano