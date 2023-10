Evidência mais profunda conhecida de branqueamento de recifes de coral descoberta no Oceano Índico

Um novo estudo conduzido por cientistas da Universidade de Plymouth revelou a mais profunda evidência conhecida de branqueamento de corais num recife de coral que fica a quase 300 pés abaixo da superfície no Oceano Índico. O branqueamento dos corais ocorre quando fatores estressantes, como mudanças de temperatura, nutrientes ou luz, fazem com que os corais expulsem as algas zooxantelas que vivem em seus tecidos, fazendo com que fiquem brancos. A causa mais comum do branqueamento dos corais é o aquecimento da temperatura dos oceanos devido às mudanças climáticas.

Anteriormente, pensava-se que os ecossistemas de corais mesofóticos, que residem em águas mais profundas e frias, ofereciam um refúgio para recifes de águas rasas. No entanto, o estudo descobriu uma conectividade limitada entre estes ecossistemas e os corais rasos, destacando a necessidade de compreender a sua suscetibilidade ao aquecimento dos oceanos. O evento de branqueamento no Oceano Índico Central foi atribuído ao dipolo do Oceano Índico, que causou um aumento de 30% nas temperaturas dos oceanos e danificou 80% dos recifes de coral em profundidades consideradas resistentes ao aquecimento.

Philip Hosegood, coautor do estudo, expressou surpresa com as descobertas, afirmando que se pensava que os corais mais profundos eram resistentes ao aquecimento dos oceanos devido às águas mais frias que habitam. No entanto, este estudo demonstra que os recifes mais profundos também estão em risco devido às alterações climáticas.

O estudo, intitulado “Branqueamento de corais mesofóticos associado a mudanças na profundidade da termoclina”, foi publicado na revista Nature Communications. Pesquisadores da Universidade de Plymouth realizam estudos no Oceano Índico Central há mais de uma década. Durante os seus cruzeiros de investigação, utilizam uma combinação de dados gerados por satélite, monitorização in situ e robôs subaquáticos para recolher informações sobre a oceanografia e a biodiversidade da região.

Os investigadores descobriram evidências de danos nos corais durante um cruzeiro de investigação em Novembro de 2019. Veículos subaquáticos operados remotamente com câmaras de monitorização capturaram imagens de corais branqueados, enquanto os recifes de águas rasas não mostraram sinais de branqueamento. Uma análise mais aprofundada dos dados recolhidos durante o cruzeiro, bem como das informações de satélite sobre as temperaturas do oceano, revelou que o branqueamento foi causado por um aprofundamento da termoclina, que se deve às alterações climáticas que amplificam os ciclos naturais de variabilidade.

O estudo destaca a vulnerabilidade dos ecossistemas de corais mesofóticos ao estresse térmico e enfatiza a importância de monitorar o fundo do mar oceânico profundo. A recuperação de grandes porções do recife desde o evento de branqueamento mostra que os corais mesofóticos têm potencial para se recuperar, mas também levanta preocupações sobre o impacto de futuros eventos de branqueamento na mortalidade dos corais e na perda de biodiversidade.

Os investigadores concluíram que é crucial expandir a nossa compreensão dos impactos das alterações climáticas nos corais de águas profundas, uma vez que estes ecossistemas permanecem em grande parte pouco estudados. A influência combinada do El Niño e do Dipolo do Oceano Índico está a exacerbar os impactos sentidos na região, enfatizando a necessidade de mais investigação e esforços de conservação para proteger estes habitats críticos.

