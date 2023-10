Novo modelo de aprendizagem profunda revoluciona simulações de supernovas

As explosões de supernovas são eventos cruciais no ciclo de vida das galáxias, mas simular com precisão a sua complexa dinâmica tem sido um desafio há muito tempo. No entanto, um avanço recente realizado por investigadores da Universidade de Tóquio demonstrou o poder da aprendizagem profunda para revolucionar a simulação de supernovas, levando a previsões mais eficientes e precisas. Publicado nos Avisos Mensais da Royal Astronomical Society, o estudo apresenta um novo modelo de aprendizagem profunda chamado 3D-MIM que acelera significativamente o processo de simulação, mantendo altos níveis de precisão.

A aprendizagem profunda tem sido cada vez mais aplicada a vários domínios científicos, incluindo a previsão meteorológica. Neste caso, os investigadores aproveitaram os princípios de aprendizagem profunda utilizados na previsão do tempo para modelar e analisar o comportamento das explosões de supernovas. As simulações produzidas pelo 3D-MIM não só oferecem uma compreensão mais detalhada destes eventos poderosos, mas também contribuem para avanços nos campos da formação e evolução de galáxias.

Ao utilizar uma técnica conhecida como divisão hamiltoniana, o modelo 3D-MIM divide de forma inteligente a explosão da supernova em diferentes regiões, dando mais ou menos atenção a cada área com base na sua complexidade. Esta abordagem reduz o número de etapas computacionais necessárias para simular 100,000 anos de evolução de supernova em impressionantes 99%. Como resultado, o gargalo que anteriormente impedia o cálculo eficiente da dinâmica das supernovas é significativamente atenuado.

Os pesquisadores investiram um esforço tremendo no treinamento do modelo de aprendizado profundo, executando centenas de simulações que consumiram coletivamente milhões de horas de tempo computacional. O seu trabalho árduo valeu a pena, pois o modelo 3D-MIM provou ser altamente eficaz na previsão precisa do comportamento das supernovas, ao mesmo tempo que reduziu drasticamente o tempo de simulação.

Além de revolucionar as simulações de supernovas, os pesquisadores prevêem aplicações mais amplas para sua metodologia. Por exemplo, o modelo 3D-MIM poderia ser empregado na modelagem da formação estelar e da evolução galáctica, fornecendo informações sobre o nascimento e a morte das estrelas. Além disso, as altas resoluções espaciais e temporais alcançadas por esta abordagem tornam-na potencialmente útil em outros campos científicos, como modelagem climática e simulações de terremotos, onde a precisão e a eficiência são fundamentais.

