A intrincada dança entre os sistemas nervoso e imunológico: percepções do eixo neuro-imune

Apesar de serem entidades distintas, os sistemas nervoso e imunológico têm uma intrincada relação interdependente. Esta dança intrincada entre os dois sistemas, conhecida como eixo neuroimune, desempenha um papel crucial na orquestração de vários processos fisiológicos no cérebro, na pele e no trato gastrointestinal. A comunicação entre as células desses sistemas fascinou cientistas como Isaac Chiu, imunobiologista da Harvard Medical School.

A pesquisa de Chiu concentrou-se em descobrir as complexas interações entre células T, micróglia e bactérias no contexto da neurodegeneração, infecções bacterianas da pele e infecções microbianas, como meningite, antraz e colite. Suas descobertas lançaram luz sobre novos mecanismos de dor e inflamação, revelando o papel dos neurônios, células imunológicas e micróbios nesses processos.

A dor, uma capacidade fundamental do corpo para sentir o perigo, está intimamente associada ao sistema imunológico. Os neurônios nociceptores, responsáveis ​​pela mediação da dor, interagem com as células do sistema imunológico por meio de crosstalk bidirecional. As células imunológicas produzem substâncias que podem afetar diretamente os nervos, tornando-os mais sensíveis à dor. Por sua vez, os nociceptores armazenam neuropeptídeos que as células imunológicas podem detectar, influenciando o seu comportamento.

A equipe de pesquisa de Chiu concentrou-se em neuropeptídeos como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) e sua interação com células do sistema imunológico, particularmente macrófagos, neutrófilos, monócitos, células T e células B. A equipe descobriu que as interações entre esses neuropeptídeos e os receptores de células imunes podem afetar a produção de citocinas, a polarização de macrófagos, o recrutamento de neutrófilos e as respostas das células T. Esses neuropeptídeos desempenham papéis reguladores poderosos na imunidade.

No contexto das infecções microbianas, a equipe de Chiu descobriu insights fascinantes sobre como as fibras da dor podem ser sequestradas por bactérias. Por exemplo, na meningite causada por Streptococcus pneumoniae e Streptococcus agalactiae, esses patógenos ativam neurônios nociceptores por meio de uma toxina formadora de poros chamada pneumolisina. Esta ativação resulta na produção de CGRP, que por sua vez suprime a produção de citocinas protetoras pelos macrófagos, permitindo que as bactérias sobrevivam e invadam o cérebro com mais facilidade.

Através da sua investigação, Chiu e a sua equipa conseguiram manipular o eixo neuro-imune em modelos animais para aumentar a capacidade do sistema imunitário de combater infecções bacterianas como a meningite. Ao direcionar interações moleculares específicas e usar abordagens in vivo e in vitro, eles obtiveram insights sobre a complexa interação entre neurônios, células imunológicas e micróbios.

Esta pesquisa tem implicações significativas para estratégias terapêuticas. Ao visar as vias da dor, como o bloqueio do CGRP, pode ser possível melhorar as respostas imunitárias contra infecções. A compreensão do eixo neuroimune abre um novo campo de possibilidades para o tratamento de diversas doenças e infecções.

