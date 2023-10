Um vislumbre do enigmático mundo das galáxias escuras

A matéria escura, uma substância misteriosa e indescritível que constitui uma parte significativa do nosso universo, continua a fascinar os astrônomos. Embora permaneça em grande parte inobservável, os modelos científicos sugerem que a matéria escura constitui uns impressionantes 26% do cosmos, ultrapassando a quantidade de matéria comum que podemos ver.

Na busca pela compreensão dos segredos do universo, os astrónomos encontraram galáxias cuja composição é predominantemente matéria escura. Uma dessas descobertas foi a Galáxia Ultra Difusa Dragonfly 44 (UDG) em 2016. Apesar da sua massa ser comparável à da nossa Via Láctea, a falta de estrelas brilhantes e a estrutura galáctica típica sugeriam o domínio da matéria escura nesta galáxia enigmática.

Os cientistas também encontraram “galáxias quase escuras”, que quase não são totalmente escuras. Estas galáxias possuem luminosidade limitada e contêm uma quantidade substancial de matéria escura. Numa revelação inovadora, os investigadores podem ter identificado recentemente a maior galáxia quase escura até à data.

Apelidado de galáxia “Nube”, estima-se que este corpo celeste tenha aproximadamente 10 bilhões de anos. A sua descoberta surgiu através de uma análise de dados recolhidos pelo Projeto IAC Stripe 82 Legacy, que se concentrou numa região específica do céu fotografada pelo Telescópio SDSS. O que diferencia o Nube é o seu notável raio de meia massa de 22,500 anos-luz, três vezes maior que o UDG médio.

Além disso, a galáxia Nube exibe um nível incrivelmente baixo de emissões ópticas, resultando num brilho superficial de apenas 26.75 mag/arcsec2. Para colocar isto em perspectiva, as UDGs regulares, que já são consideradas uma das galáxias mais fracas do universo observável, têm um brilho superficial dez vezes mais brilhante. Na verdade, objetos do céu profundo acima de 22 mag/arcsec são considerados fracos, com um céu completamente escuro medindo um brilho superficial de 21.8 mag/arcsec.

Com uma massa estelar de aproximadamente 390 milhões de vezes a do nosso Sol, Nube empalidece em comparação com a luminosidade da Via Láctea. No entanto, é importante notar que mesmo as UDGs típicas contêm apenas 1% do número de estrelas da nossa galáxia natal, tornando a comparação dos dois tipos de galáxias um tanto injusta.

A descoberta da galáxia Nube gerou discussões cativantes entre os cientistas sobre suas origens e propriedades únicas. Sua natureza peculiar é resultado de sua formação ou algo transformador ocorreu posteriormente? O futuro reserva perspectivas animadoras para desvendar o enigma destas galáxias escuras.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

P: O que é matéria escura?

R: A matéria escura é uma forma de matéria que não emite, absorve ou reflete luz, tornando-a invisível e indetectável pelos meios tradicionais. Acredita-se que represente cerca de 26% do universo.

P: O que é uma galáxia quase escura?

R: Uma galáxia quase escura refere-se a uma galáxia que possui luminosidade limitada e contém uma quantidade substancial de matéria escura. Estas galáxias não são totalmente escuras, mas estão perto de corresponder a essa definição.

P: Como a galáxia Nube foi descoberta?

R: A galáxia Nube foi identificada através de uma análise de dados do Projeto IAC Stripe 82 Legacy. O projeto focou em uma região específica do céu fotografada pelo Telescópio SDSS.

P: Como a galáxia Nube se compara à Via Láctea?

R: A galáxia Nube tem uma massa estelar aproximadamente 390 milhões de vezes a do nosso Sol, enquanto a Via Láctea é cerca de 3,800 vezes mais massiva. No entanto, comparar os dois é um desafio, uma vez que mesmo os UDGs típicos têm significativamente menos estrelas do que a Via Láctea.

P: O que implica a descoberta de galáxias escuras?

R: A descoberta de galáxias escuras levanta questões intrigantes sobre as origens e a natureza de tais corpos celestes. Os cientistas estão fascinados por saber se as suas propriedades peculiares surgiram durante a formação ou foram o resultado de eventos transformadores posteriores.