Novas descobertas na pesquisa da matéria escura: transmissões do subsolo profundo

Cientistas do Centro de Excelência para Física de Partículas de Matéria Escura (CDM) da ARC fizeram uma descoberta inovadora em sua busca para desvendar os mistérios da matéria escura. Num marco significativo para o projeto, eles receberam as primeiras transmissões de um detector de múons colocado 1 km abaixo do solo no Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

O detector de múons desempenha um papel crucial no registro da quantidade de radiação cósmica que chega ao laboratório localizado nas minas de ouro de Stawell. Esses múons são versões mais pesadas dos elétrons e são criados quando os raios cósmicos colidem com átomos na atmosfera da Terra. Ao monitorar essas colisões, o detector de múons fornece dados valiosos sobre os níveis de radiação cósmica.

Nos primeiros dias de operação, o detector de múons registrou um número surpreendentemente baixo de detecções, com média de cerca de cinco por dia. Isto contrasta fortemente com as esperadas 1.8 milhões de interações que ocorreriam acima do solo. A redução significativa da radiação cósmica demonstra a eficácia da construção do laboratório no subsolo, garantindo um ambiente imaculado para a detecção de partículas de matéria escura.

Os dados recolhidos pelo detector de muões continuarão a ser monitorizados pelos investigadores do MDL para garantir que os níveis de radiação cósmica permanecem baixos. Em última análise, isto abrirá caminho para o transporte bem-sucedido do navio experimental SABRE Sul para o SUPL em 2024. A experiência SABRE Sul, espelhando uma experiência semelhante no Hemisfério Norte, visa investigar se as leituras feitas por investigadores italianos são resultado de flutuações sazonais ou evidências de matéria escura.

Este marco emocionante marca um avanço significativo na pesquisa da matéria escura. A comunidade científica internacional está acompanhando de perto o andamento do projeto, pois as descobertas feitas no SUPL têm o potencial de remodelar a nossa compreensão do universo. O estabelecimento do SUPL como uma instalação única que reúne os interesses da comunidade e os objetivos de pesquisa prepara o terreno para inovações científicas inovadoras no futuro.

FAQ:

P: O que é um detector de múons?

R: Um detector de múons é um dispositivo usado para medir a quantidade de radiação cósmica detectando múons, que são versões mais pesadas de elétrons produzidos pela colisão de raios cósmicos com átomos na atmosfera da Terra.

P: O que é matéria escura?

R: A matéria escura é uma substância misteriosa que se acredita constituir uma porção significativa da massa do universo. Não interage com a luz ou outras formas de radiação eletromagnética, dificultando a detecção direta.

P: Por que é importante reduzir a radiação cósmica em laboratório?

R: A redução da radiação cósmica é crucial para a investigação da matéria escura porque ajuda a criar um ambiente primitivo para a detecção de partículas de matéria escura. Altos níveis de radiação cósmica podem interferir em medições precisas e obscurecer os sinais das interações da matéria escura.