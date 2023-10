Dando passos em direção a missões espaciais autossustentáveis: cultivo de alimentos no espaço

A NASA está constantemente trabalhando no desenvolvimento de missões para a Lua e Marte, mas um desafio que enfrentam é como sustentar os membros da tripulação com alimentos durante suas longas estadias no espaço. Atualmente, os astronautas da Estação Espacial Internacional dependem de alimentos pré-embalados que necessitam de reabastecimento regular e podem não fornecer uma nutrição ideal. Para resolver esta questão, os investigadores estão a investigar a possibilidade de cultivar alimentos durante as missões.

O primeiro passo nesta pesquisa é identificar as plantas certas para testar. Em 2015, a NASA iniciou um projeto chamado “Growing Beyond Earth” em colaboração com o Fairchild Botanical Garden em Miami. Este programa envolve centenas de aulas de ciências do ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, cultivando diferentes sementes em um habitat semelhante às condições da estação espacial. As sementes que prosperam nessas salas de aula são então transferidas para uma câmara no Centro Espacial Kennedy da NASA para testes adicionais. Se continuarem a crescer bem neste ambiente de microgravidade, serão enviados para a estação espacial para avaliação adicional.

Além da seleção de plantas, a NASA tem testado instalações que poderiam hospedar jardins de microgravidade. Uma dessas instalações é o Sistema de Produção de Hortaliças, também conhecido como Vegetariano. É uma câmara simples e de baixo consumo de energia, capaz de acomodar até seis plantas. As sementes são cultivadas em pequenas “almofadas” de tecido que os tripulantes cuidam e regam manualmente, semelhante a cuidar de um jardim na Terra. Estes jardins no espaço ajudam os investigadores a compreender como as plantas crescem e se adaptam em condições de microgravidade e que medidas devem ser tomadas para garantir a sua saúde e produtividade.

Ao desenvolver a tecnologia e as técnicas para cultivar alimentos no espaço, a NASA pretende reduzir a dependência de missões regulares de reabastecimento e fornecer aos astronautas alimentos frescos e nutritivos por longos períodos de tempo. Esta investigação não só beneficia futuras missões à Lua e a Marte, mas também tem implicações para a agricultura sustentável aqui na Terra.

Fontes: FÍSICA