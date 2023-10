Nova pesquisa lança luz sobre proteínas do sistema imunológico

Um estudo recente conduzido pelo Bridge Institute do USC Michelson Center for Convergent Bioscience, em colaboração com equipes internacionais da Índia, Austrália e Suíça, forneceu insights sobre a intrincada dança das defesas do nosso corpo contra invasores nocivos. A investigação centrou-se em certas proteínas do sistema imunitário que desempenham papéis fundamentais na nossa resposta imunitária, particularmente em doenças como a COVID-19, artrite reumatóide, doenças neurodegenerativas e cancro.

No centro da nossa resposta imunológica está a cascata do complemento, uma série de eventos desencadeados quando ameaças potenciais são detectadas. Este processo gera mensageiros proteicos conhecidos como C3a e C5a, que ativam receptores específicos nas células, iniciando uma cascata de sinais internos. No entanto, os mecanismos precisos destes receptores, especialmente C5aR1, permaneceram durante muito tempo um mistério.

Usando a técnica avançada de microscopia crioeletrônica (cryo-EM), os pesquisadores conseguiram capturar imagens detalhadas desses receptores em ação. Essas imagens revelaram as interações entre os receptores e as moléculas, bem como as mudanças na forma e na transmissão de sinais dentro da célula após a ativação.

As descobertas deste estudo fornecem insights significativos e abrangentes sobre uma família crucial de receptores dentro do sistema imunológico, de acordo com Cornelius Gati, principal autor do estudo e professor assistente na Faculdade de Letras, Artes e Ciências da USC Dornsife. A pesquisa abre caminhos potenciais para o desenvolvimento de medicamentos direcionados a esses receptores no tratamento de diversas doenças.

Esta pesquisa, publicada na revista Cell, contribui para a nossa compreensão das complexidades do nosso sistema imunológico e estabelece as bases para estudos futuros que visam utilizar o poder das defesas naturais do nosso corpo.

– Artigo original: “Nova pesquisa do Bridge Institute oferece insights sobre proteínas do sistema imunológico” (USC News)

– Autores do estudo: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanuj Banerjee, Arun Shukla, Xaria Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami