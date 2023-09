Os ancestrais dos crocodilianos envelheceram lentamente

Um novo estudo publicado na Current Biology revela que os antigos ancestrais dos crocodilos, conhecidos como crocodilomorfos, cresceram mais lentamente em comparação com outros répteis grandes, como os dinossauros. Os investigadores examinaram a estrutura interna dos ossos fósseis de crocodilomorfos com 200 milhões de anos encontrados na África do Sul e descobriram que a sua taxa de crescimento era semelhante à dos seus descendentes modernos. Isto desafia a crença existente de que o crescimento lento observado nos crocodilos vivos é resultado do seu estilo de vida sedentário e semiaquático.

O estudo também examinou fósseis de um ancestral crocodiliano gigante recém-descoberto que viveu há 210 milhões de anos. Esses fósseis foram encontrados na vila de Qhemegha, na África do Sul. Ao estudar as características destes ossos antigos, como o crescimento anual e o tecido ósseo, os investigadores determinaram que a nova espécie crescia mais lentamente do que outros grandes répteis do seu tempo. Eles também descobriram que esta estratégia de crescimento lento persistiu ao longo da evolução dos crocodilomorfos, com espécies mais recentes desacelerando ainda mais o crescimento.

Curiosamente, os investigadores sugerem que a estratégia de crescimento lento desempenhou um papel significativo na sobrevivência dos crocodilomorfos durante um evento de extinção em massa no final do Período Triássico. Embora se pense que os dinossauros sobreviveram à extinção crescendo rapidamente, os crocodilomorfos de crescimento mais lento conseguiram sobreviver e prosperar após o evento. Esta grande diferença nas estratégias de crescimento acabou por levar à divergência entre crocodilianos e aves, os seus parentes vivos mais próximos.

Estas descobertas fornecem informações sobre a história evolutiva dos crocodilianos e esclarecem os fatores que moldaram as suas taxas de crescimento. Mais pesquisas neste campo contribuirão para a nossa compreensão de como diferentes espécies se adaptam e evoluem ao longo do tempo.

