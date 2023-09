Novos tipos de supercondutores criados um átomo de cada vez

Pesquisadores da Universidade de Zurique fizeram um avanço significativo no campo da supercondutividade ao organizar os átomos um de cada vez. Esta descoberta tem o potencial de revolucionar o desenvolvimento de materiais e avançar nas tecnologias de computação quântica.

Tradicionalmente, a topologia natural dos átomos tornou difícil a criação de novos efeitos físicos. No entanto, os cientistas da Universidade de Zurique projetaram com sucesso supercondutores, organizando os átomos individualmente, resultando na criação de novos estados da matéria.

O futuro da eletrónica depende da descoberta de materiais únicos e esta descoberta oferece um potencial promissor de inovação. Ao superar as limitações dos materiais que ocorrem naturalmente, os pesquisadores abriram caminho para novos estados da matéria nas futuras tecnologias eletrônicas e de computação.

A descoberta de novos materiais é crucial para o desenvolvimento de futuros computadores. Este avanço pode ter implicações significativas no design e na funcionalidade dos computadores. Da eletrônica clássica à computação neuromórfica e aos computadores quânticos, a busca por novos efeitos físicos é uma força motriz por trás desses avanços.

No seu estudo publicado na Nature Physics, os investigadores da Universidade de Zurique, em colaboração com físicos do Instituto Max Planck de Física de Microestruturas, na Alemanha, apresentaram uma nova abordagem à supercondutividade. Eles criaram os materiais necessários, átomo por átomo.

Os supercondutores são particularmente intrigantes devido à sua resistência elétrica zero em baixas temperaturas. Eles são usados ​​em muitos computadores quânticos por suas interações excepcionais com campos magnéticos. No entanto, apenas um pequeno número de estados supercondutores foi demonstrado de forma conclusiva em materiais. Com esta descoberta, os pesquisadores conseguiram criar dois novos tipos de supercondutividade.

Esta descoberta não só confirma as previsões teóricas dos físicos, mas também abre possibilidades para explorar novos estados da matéria e as suas aplicações em futuros computadores quânticos.

