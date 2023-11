Novos insights sobre a estrutura interior de Marte revelados por estudos recentes

Estudos recentes levaram os cientistas a reavaliar a sua compreensão da composição interna de Marte, necessitando de uma revisão dos diagramas existentes. Duas equipas de investigação distintas publicaram as suas descobertas, ambas sugerindo que o núcleo de ferro líquido de Marte é menor do que se acreditava anteriormente. Além disso, esses estudos destacam a presença de uma camada de silicato fundido com 150 quilômetros de espessura ao redor do núcleo, uma observação que não havia sido documentada anteriormente (Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-06586-4 e DOI: 10.1038/ s41586-023-06601-8).

A pesquisa inovadora publicada na Science em 2021 forneceu a análise sísmica inicial abrangente de Marte, aproveitando os dados recolhidos pelo módulo de aterragem InSight da NASA. No entanto, uma análise mais aprofundada revelou que as estimativas anteriores para o tamanho do núcleo de Marte foram sobrestimadas em aproximadamente 30%. Henri Samuel, cientista do Centro Nacional Francês de Investigação Científica envolvido tanto na investigação de 2021 como na sua recente atualização, enfatiza a importância de estar aberto à revisão da compreensão científica. Como Samuel afirma: “Isso prova que às vezes precisamos mudar de ideia”.

Os sismólogos podem deduzir a estrutura interna de um planeta estudando o comportamento da pressão e das ondas de cisalhamento dentro dele. As ondas de pressão podem atravessar sólidos e líquidos, enquanto as ondas de cisalhamento não podem atravessar líquidos e, em vez disso, são refletidas. Pesquisas anteriores em 2021 sugeriram a existência de uma onda de cisalhamento refletida em uma superfície líquida em Marte, indicando a fronteira entre o núcleo de ferro líquido e o manto de silicato sólido. Consequentemente, os cientistas concluíram que o núcleo era maior e menos denso do que as estimativas anteriores.

Porém, surgiram dúvidas em relação a essa estrutura central devido à necessária presença de elementos mais leves como hidrogênio, enxofre, oxigênio e carbono ao lado do ferro e do níquel. Os cosmoquímicos consideraram implausível que estes elementos leves voláteis coexistissem sob as condições prevalecentes durante a formação de Marte. Além disso, os cientistas questionaram a capacidade destes elementos leves de contribuir significativamente para a composição do núcleo.

Para fazer face a estas incertezas, os estudos recentes examinaram numerosos eventos sísmicos desencadeados por impactos de meteoros e terramotos. Um evento crítico indicou a passagem de uma onda de pressão através do silicato fundido em vez do silicato sólido, levando ambas as equipes de pesquisa a chegarem independentemente a conclusões semelhantes. Eles propõem que o núcleo de Marte consiste em uma esfera de ferro líquido relativamente densa cercada por uma camada de silicato derretido, eliminando efetivamente o problema do elemento leve.

Os investigadores utilizaram dados experimentais sobre condições materiais extremas, incluindo ligas de ferro, para interpretar as implicações das ondas sísmicas na estrutura em camadas de Marte. Enquanto isso, outra equipe de cientistas planetários do Instituto Federal Suíço de Tecnologia (ETH), em Zurique, empregou simulações de propriedades de materiais. Tirando conclusões ligeiramente diferentes sobre a composição dos elementos leves do núcleo de Marte, ambas as equipas antecipam a necessidade de dados adicionais sobre propriedades extremas de temperatura e pressão dos materiais para refinar ainda mais os seus conhecimentos.

Embora os dados futuros sobre os terramotos em Marte sejam escassos, uma vez que o módulo de aterragem InSight da NASA foi desligado em dezembro de 2022, espera-se que outras equipas de investigação continuem a analisar os dados existentes para verificar e expandir estas descobertas recentes. A robustez e a importância destas descobertas enfatizam a natureza evolutiva da compreensão científica e a necessidade de permanecer aberto a novos insights.