Estudo identifica potencial ligação molecular entre COVID-19 e sintomas cognitivos

Um estudo publicado no PNAS Nexus revelou uma potencial ligação molecular entre COVID-19 e sintomas cognitivos, como “névoa cerebral”, experimentados por indivíduos infectados.

Foi observado que a infecção por COVID-19 pode piorar a doença de Alzheimer em pacientes que já apresentam a doença. Além disso, os indivíduos que contraíram a COVID-19 podem ter um risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer em comparação com aqueles que não foram infectados.

Liderados por Cristina Di Primio e seus colegas, os investigadores investigaram o impacto da infecção por SARS-CoV-2 no desenvolvimento de alterações bioquímicas relacionadas com a doença de Alzheimer. Eles conduziram experimentos utilizando culturas de células de neuroblastoma humano e camundongos.

As descobertas do estudo revelaram que quando o vírus SARS-CoV-2 infecta células neuronais ou cérebros de camundongos, ele interage com uma proteína associada aos microtúbulos chamada Tau. Em indivíduos com doença de Alzheimer, sabe-se que a Tau se emaranha e se aglomera nos neurônios. O vírus causa hiperfosforilação da Tau em locais de ligação específicos semelhantes ao comportamento da proteína em pacientes com Alzheimer.

A hiperfosforilação da Tau aumenta a probabilidade de formação de agregados. Além disso, os pesquisadores observaram um aumento significativo da Tau insolúvel nas células infectadas, o que indica alterações patológicas na proteína.

Ainda não está claro se essas alterações são resultado direto do vírus ou parte de uma resposta de defesa celular para impedir a replicação viral. Mais pesquisas são necessárias para compreender completamente as implicações dessas descobertas.

A descoberta desta potencial ligação molecular entre a COVID-19 e os sintomas cognitivos destaca a intrincada relação entre o vírus e a saúde neurológica. Abre caminhos para pesquisas futuras para investigar estratégias para prevenir ou tratar deficiências cognitivas em pacientes com COVID-19.

