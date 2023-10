Explorando Netuno: nova proposta para uma missão ao planeta mais distante

Os cientistas planetários há muito que são fascinados por Neptuno, o planeta mais exterior do nosso sistema solar, mas devido à sua extrema distância, enviar uma nave espacial para orbitar ou aterrar em Neptuno provou ser um desafio significativo. No entanto, um grupo de investigadores apresentou uma ideia radicalmente nova para uma futura missão a Neptuno que envolve a utilização da fina atmosfera de Tritão, a maior lua de Neptuno.

Em um artigo recente, os pesquisadores destacaram a conclusão bem-sucedida do teste de voo em órbita terrestre baixa de um desacelerador inflável (LOFTID) da NASA em 2022. Eles propuseram o uso de um aparelho semelhante ao LOFTID, chamado aeroshell, para desacelerar uma espaçonave conforme ela se aproxima Tritão. Apesar da atmosfera de Tritão ter menos de 1/70,000 da pressão atmosférica da atmosfera da Terra, os investigadores descobriram que ainda poderia fornecer desaceleração suficiente para permitir que a sonda entrasse numa órbita capturada em torno de Neptuno.

Para conseguir isso, o orbitador precisaria descer até 6 quilômetros acima da superfície de Tritão. Ao contrário de outras ideias de missão, a falta de cadeias montanhosas significativas em Tritão reduz o risco de uma colisão catastrófica. Os investigadores estimam que, utilizando a técnica aeroshell, uma missão a Neptuno poderia ser concluída em apenas 10 anos, significativamente mais curto do que os conceitos de missão atuais.

Além disso, esta missão proposta proporcionaria uma oportunidade para estudar Tritão, que é considerado um dos objetos mais peculiares do sistema solar. Acredita-se que seja um objeto capturado do Cinturão de Kuiper, obter uma visão de perto de Tritão a apenas alguns quilômetros acima de sua superfície renderia informações científicas valiosas.

Embora uma missão de regresso a Neptuno apresente inúmeros desafios devido à sua imensa distância, esta proposta inovadora oferece uma solução promissora. Ao aproveitar a atmosfera de Tritão, os cientistas poderiam superar alguns dos obstáculos envolvidos no alcance e na órbita do enigmático planeta. Mais pesquisas e avanços tecnológicos serão necessários para transformar esta proposta em realidade.

Definições:

1. LOFTID – Teste de voo em órbita terrestre baixa de um desacelerador inflável, um programa da NASA projetado para desenvolver um escudo inflável para proteger espaçonaves durante a descida atmosférica.

2. Aeroshell – Uma concha protetora ou escudo usado durante entradas atmosféricas para reduzir a velocidade de uma espaçonave e protegê-la do calor extremo.

3. Cinturão de Kuiper – Uma região do sistema solar além de Netuno, contendo numerosos pequenos corpos gelados e considerada um remanescente do início do sistema solar.

Fonte: O artigo de origem não fornece um URL específico.