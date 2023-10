Novas ferramentas para astronautas: explorando desafios e inovações da caminhada espacial

Dois ousados ​​​​cosmonautas embarcaram em uma caminhada espacial fora da Estação Espacial Internacional (ISS) na quarta-feira, 25 de outubro, encontrando um fascinante vazamento de refrigerante que havia sido observado no início do mês. Oleg Kononenko e Nikolai Chub, ambos da agência espacial russa Roscosmos, iniciaram ansiosamente a sua atividade extraveicular (EVA) com a missão de documentar e isolar o vazamento de refrigerante do radiador.

Durante a caminhada no espaço, Kononenko observou de perto o acúmulo de amônia, que formou uma “bolha” ou “gota” crescente. Essa visão única levou à contaminação de uma de suas amarras, que teve de ser presa em uma bolsa e deixada fora da estação espacial. Os cosmonautas, preparados para qualquer possível encontro com o refrigerante tóxico, limparam diligentemente os seus trajes espaciais e ferramentas para garantir que nenhum vestígio de amônia voltasse para dentro da estação.

Ao documentar o radiador, Kononenko descobriu uma visão surpreendente: numerosos buracos uniformes na superfície dos painéis. Intrigado, ele comunicou-se por rádio com os controladores de voo do Controle da Missão de Moscou, descrevendo-os como tendo “bordas muito uniformes, como se tivessem sido perfuradas”. A distribuição caótica destes buracos aumenta o mistério que envolve este incidente.

Acredita-se que a amônia residual que vazou quando as válvulas foram fechadas tenha contribuído para a formação da “bolha”. Os engenheiros russos analisarão cuidadosamente os dados coletados pelos cosmonautas para determinar a causa do vazamento e desenvolver soluções para futuras manutenções dos radiadores.

Além disso, durante esta caminhada espacial, Kononenko e Chub instalaram com sucesso um sistema sintético de comunicações por radar no módulo de laboratório multifuncional Nauka. Este novo sistema desempenhará um papel crucial na monitorização do ambiente da Terra. Eles também lançaram um pequeno nanossatélite em forma de cubo, projetado para testar a tecnologia de velas solares. Embora as asas solares não tenham se estendido conforme planejado, a missão testou com sucesso o mecanismo de implantação.

Esta emocionante caminhada espacial de 7 horas e 41 minutos foi concluída com o fechamento da escotilha da eclusa de descompressão do módulo Poisk. No total, marcou a primeira caminhada no espaço de Chub e a impressionante sexta de Kononenko, elevando seu tempo acumulado de caminhada no espaço para impressionantes 41 horas e 43 minutos.

